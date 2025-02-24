Боец из Ростовской области убит на Украине

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Георгий Рязанцев убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 624 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 10 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 623 бойцов из Ростовской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убит военнослужащий Георгий Рязанцев из станицы Буденновской, сообщила 11 февраля "Наша неделя. Пролетарск" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на заместителя главы администрации Пролетарского района Ирину Будыльскую.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 624 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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