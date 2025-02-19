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04:19, 19 февраля 2025

Оператор оппозиционного телеканала задержан в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные задержали оператора телеканала "Пирвели" Лашу Джиошвили в центре Тбилиси, когда он возвращался с акции протеста. Позднее выяснилось, что Джиошвили находится в изоляторе.

Как информировал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Вечером 18 февраля активисты сообщили, что в центре Тбилиси был похищен оператор телеканала "Пирвели" Лаша Джиошвили. По словам свидетелей, его похитили люди в балаклавах, которые не представились, пишет телеграм-канал Tbilisi life.

По некоторым данным, Джиошвили был похищен, когда возвращался с акции протеста. Адвокат "Пирвели" Торнике Мигеинешвили призвал помочь в его поисках. Свидетели также отмечают, что Джиошвили в момент похищения крикнул, что ему что-то подкинули в карман.

Пресс-служба МВД Грузии отказалась давать комментарии "Пирвели". По словам журналиста Нодара Меладзе, руководитель пресс-службы Кетеван Ковзиашвили заявила, что "ничего не будет рассказывать "Пирвели".

Около 02.00 мск адвокат Торнике Мигеинешвили сообщил, что Джиошвили найден в изоляторе временного содержания Захеси.

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Автор: "Кавказский узел"

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