Военный из Астраханской области убит на Украине

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Андрей Жиляков из Черного Яра убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 443 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", к 11 февраля чиновники официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 442 военных из Астраханской области.

Имя очередного убитого на Украине военного обнародовала 12 февраля администрация Черноярского муниципального округа Астраханской области.

33-летний Андрей Жиляков из Черного Яра был убит на Украине 17 ноября 2024 года. Жиляков 13 января будет похоронен в родном городе, следует из публикации в Telegram-канале муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 443 военнослужащих из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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