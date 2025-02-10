Трое бойцов из Ростовской области убиты в СВО

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Даниил Криворучкин, Сергей Куличенко и Дмитрий Хребтов убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 621-го бойца из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 9 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 618 бойцов из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

На Украине убиты военнослужащие из Азовского района Даниил Криворучкин, Сергей Куличенко и Дмитрий Хребтов. Глава администрации района Александр Палатный передал их родственникам ордена Мужества, которыми военные награждены посмертно, сообщило издание Donday.ru.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 621 бойца из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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