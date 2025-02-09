Контрактник из Ростовской области убит на Украине

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Владимир Горлов из Песчанокопского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 618 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 31 января представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 617 бойцов из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне военной операции на Украине убит военнослужащий-контрактник из села Песчанокопского Владимир Горлов. В его похоронах приняли участие, в том числе, заместитель главы администрации района Эдуард Ткаля и военный комиссар по городу Сальск, Сальскому, Целинскому и Песчанокопскому районам Андрей Герусов, сообщила газета Песчанокопского района "Колос".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 618 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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