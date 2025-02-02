Военный с Кубани убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андроник Маркарян из Сочи убит в специальной военной операции на Украине. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми там не менее 650 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что на Украине убит Александр Сергейчик из Анапского района. Он стал как минимум 649-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции.

В ходе боевых действий на Украине убит житель Сочи Андроник Маркарян, об этом сообщило 31 января управление культуры города на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В сообщении отмечается, что Маркарян с 2021 года работал заведующим структурным подразделением сельского дома культуры "Шиловка", него осталась жена и двое детей.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 650 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.