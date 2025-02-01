Житель Ставрополя обвинен в дискредитации армии

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Уголовное дело по статье о дискредитации российской армии возбуждено против жителя Ставрополя, который ранее уже был оштрафован за аналогичное административное правонарушение.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Против жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии, пишут 31 января "Вести Ставропольского края".

Ставрополец ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии и был оштрафован на 35 тысяч рублей. Однако спустя полгода он вновь опубликовал в соцсетях аналогичную информацию. На этот раз мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 января жительница Ставрополя Юлия Сейрейкидис была оштрафована на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсети, признанные дискредитирующими армию.

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