Пацифистские комментарии привели к штрафу жительницу Ставрополя

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Ставрополя Юлию Сейрейкидис, признав, что ее комментарии в соцсети дискредитировали армию.

Согласно материалам дела, жительница Ставрополя Юлия Сейрейкидис с 2022 по 2024 год опубликовала в соцсети "ВКонтакте" несколько пацифистских постов, которые обнаружили силовики. Они усмотрели в них признаки дискредитации армии.

Суд признал Сейрейкидис виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Промышленного райсуда Ставрополя.

Комментариев от Юлии Сейрейкидис или ее представителей относительно версии следствия и решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 января стало известно, что суд на Ставрополье приговорил к девяти месяцам лишения свободы условно местного жителя Сергея Шестерова, признав его виновным по уголовной статье о повторной дискредитации военных.

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