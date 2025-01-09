Сергей Шестеров осужден за повторную дискредитацию армии

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Суд на Ставрополье приговорил к девяти месяцам лишения свободы условно местного жителя Сергея Шестерова, признав его виновным по уголовной статье о повторной дискредитации военных.

Как информировал "Кавказский узел", 14 марта 2023 года стало известно, что Сергей Шестеров из Ставропольского края оштрафован на 30 тысяч рублей за высказанные в магазине комментарии по поводу спецоперации на Украине.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители различных регионов России, в том числе Ставропольского края, стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Изобильненский районный суд Ставропольского края признал перенесшего инсульт Сергея Шестерова виновным по уголовной статье о повторной дискредитации армии. Суд приговорил его к девяти месяцам лишения свободы условно и на один год запретил пользоваться интернетом, сообщило сегодня "ОВД Инфо"*.

Поводом для уголовного дела стал опубликованный Шестеровым пост в интернете, в суде он признал вину и ходатайствовал о минимальной мере наказания, так как из-за перенесенного инсульта не может оплатить штраф и исполнять наказание в виде обязательных работ, отметило издание.

Согласно материалам дела, Шестеров публично негативно высказался о российских войсках и военной операции на Украине, а также в адрес деятельности правительства и президента России. На суде Шестеров раскаялся, суд признал его виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России" (предусматривает до пять лет заключения, – прим. "Кавказского узла"), указано в карточке дела, опубликованной на сайте Изобильненского райсуда.

Напомним, поводом для административного дела о дискредитации армии, по которому Шестерова оштрафовали в марте 2024 года, согласно версии следствия, стали его высказывания, сделанные в присутствии посетителей магазина и полицейских. По версии следствия, Шестеров произнес несколько фраз против спецоперации на Украине и усомнился в успехах России.

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