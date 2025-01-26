Контрактник из Новочеркасска осужден за дезертирство

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Суд в Новочеркасске приговорил к шести годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника Дмитрия Тяпкина, признав его виновным в самовольном оставлении части и в дезертирстве.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Дмитрий Тяпкин 26 ноября 2023 самовольно покинул воинскую часть и уехал в город в Киржач Владимировской области. 9 декабря 2023 года он сам вернулся в часть. 24 января 2024 года Тяпкин снова покинул воинскую часть и уехал в Новочеркасск, 18 февраля 2024 года его нашли военнослужащие и вернули на место прохождения службы. 28 февраля 2024 года Тяпкин снова самовольно покинул часть и уехал в Новочеркасск. 1 апреля 2024 года его нашли полицейские, в тот же день по пути следования в часть контрактник воспользовался остановкой машины, сбежал и вернулся в Новочеркасск. 14 сентября 2024 года его обнаружила военная полиция.

Во время суда Тяпкин признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным в самовольном оставлении части и в дезертирстве, и приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Новочеркасского гарнизонного военного суда.

Комментариев от представителей Дмитрия Тяпкина относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 5 мая 2024 года стало известно, что контрактник Владислав Корнеев приговорен к двум с половиной годам заключения за отсутствие на службе.

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