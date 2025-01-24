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19:00, 24 января 2025

Боец из Курахского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Казимагомед Муртазалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1210 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1209 бойцов.

Уроженец села Ашар Курахского района Казимагомед Муртазалиев убит в военной операции на Украине. Ему было 54 года, сообщила 22 января районная администрация в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1210 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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