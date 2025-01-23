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19:03, 23 января 2025

Четыре бойца из Новоаннинского района убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эдуард Магдеев, Павел Ткаченко, Александр Печенюк и Андрей Шинкаренко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1082 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 января по официальным сообщениям признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1078 бойцов из Волгоградской области.

Эдуард Магдеев, Павел Ткаченко, Александр Печенюк и Андрей Шинкаренко убиты в военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Новоаннинского района Николай Моисеев в своем Telegram-канале.

Эдуард  Магдеев в начале ноября 2024 года подписал контракт с Минобороны России, выполняя обязанности наводчика мотострелкового отделения. Буквально через месяц, 8 декабря 2024 года, 49-летний боец был убит, сообщила администрация Новоаннинского района в своем Telegram-канале.

Павлу Ткаченко было 58 лет, он убит 30 декабря 2024 года, контракт заключил в конце июля 2024 года, говорится в сообщении районной администрации от 22 января.

аким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1078 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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