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18:18, 15 января 2025

Активисты и учёные поспорили о причинах гибели тюленей в Дагестане

Погибший тюлень. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/news/company_news/massovaya_gibel_tyuleney_otmechena_na_beregu_kaspiyskogo_morya_v_dagestane/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Причинами гибели тюленей в Дагестане могли стать подводные землетрясения и выбросы газов, указали ученые и Минприроды. К гибели животных привело загрязнение Каспия, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", в начале января в Махачкале были обнаружены туши погибших тюленей. Власти 12 января отчитались, что туши тюленей, погибших из-за неблагоприятных экологических условий, убраны с побережья Каспия близ Махачкалы.

В последние годы жители Дагестана регулярно сообщали о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных разными причинами: кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами. Участники научной конференции в Махачкале назвали среди возможных причин гибели тюленей потепление климата и экологические проблемы, в частности, связанные с отсутствием очистных сооружений на стоках в море. 

Ситуацию с выбросом туш тюленей близ Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла" прокомментировали представитель администрации Кировского района и сотрудник Минприроды Дагестана. Возможные причины гибели нерп озвучили председатель правления дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова, биолог, член-корреспондент РАН Магомедрасул Магомедов, а преподаватель биологии одного из махачкалинских вузов Магомед Алиев и юрист Али Алиев объяснили порядок и необходимость оперативного удаления туш с побережья.

Представитель администрации Кировского района сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что с побережья было вывезено несколько десятков туш погибших тюленей. Он отметил, что ученые взяли пробы, чтобы выяснить причины смерти тюленей, но официальные версии их гибели пока не озвучены.

Научное сообщество связывает это с рядом факторов, включая подводные землетрясения и выбросы газов

В Минприроды Дагестана сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что основная часть туш тюленей была выброшена на прибрежную полосу от Махачкалы до устья реки Терек. 

"Гибель тюленей наблюдается ежегодно во время миграции с Северного на Южный Каспий, случаи массовой гибели зафиксированы также в Калмыкии и Казахстане. Научное сообщество связывает это с рядом факторов, включая подводные землетрясения и выбросы газов. Пробы биоматериала для установления причин гибели животных взяты Россельхознадзором и отправлены в специализированные лаборатории», - сообщил представитель министерства.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) является единственным млекопитающим Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении". В марте 2020 года Минприроды страны впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

Тюлени погибают от загрязнения моря, в результате чего иммунитет животных падает, предположила Аминат Абдурахманова.

"Загрязнение Каспия происходит из-за отсутствия очистных сооружений, в результате чего в море скапливаются вредные вещества, химические и другие продукты жизнедеятельности, которые без какой-либо фильтрации попадают в Каспий", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вовремя не убранные и разлагающиеся туши тюленей могут представлять опасность для людей, подчеркнул Магомед Алиев.

"Павшие животные классифицируются как биологические отходы. Кроме смерти от естественных причин, многие умирают от инфекционных болезней. Если их просто закапывать в землю, это может привести к распространению инфекций и заражению почвы. Кроме того, туши могут поедать домашние животные и перелетные птицы, что приведет к распространению различных инфекций", - считает Алиев.

Мертвые нерпы располагались вблизи от мест проживания людей, что грозило распространением инфекций

Власти обязаны сразу отреагировать на информацию об обнаружении на побережье туш животных, подчеркнул Али Алиев.

"Если бы это произошло в отдаленных местах, вдали от населенных пунктов, это другое дело. Но здесь мертвые нерпы располагались вблизи от мест проживания людей, что грозило распространением инфекций, учитывая, что пока не озвучено, какими опасными для человека болезнями могли болеть тюлени", - сообщил юрист.

Магомедрасул Магомедов сообщил в эфире «5 канала», что ученые и природоохранные организации провели анализы, но никаких заболеваний не было обнаружено. Он предположил, что причиной гибели нерп могли стать кровоизлияние и венозный застой крови. "Это признак того, что произошла асфиксия. Они задохнулись просто", - сообщил Магомедрасул Магомедов.

По мнению ученого, это могло произойти от того, что землетрясения под Каспийским морем вызывают огромные выбросы газов, которые поднимаются на поверхность. Тюлени выныривают подышать, пытаются набрать кислород, но вдыхают газовую смесь, и в результате гибнут от асфиксии.

Telegram-канала "Спросите у Расула" связал загрязнение с промышленным рыболовством. "Такая проблема наблюдается в основном последние 3-4 года, как в Каспийском море начали ловить рыб на трал. Тюлень, попадая в сети, погибает от нехватки воздуха", - говорится в публикации от 6 января. 

"Кавказский узел" также писал, что тела двух тюленей были обнаружены на Апшеронском полуострове, сообщило Минприроды Азербайджана. Экологи потребовали выяснить причину гибели животных.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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