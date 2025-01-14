RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:48, 14 января 2025

Минприроды Азербайджана сообщило о гибели двух тюленей

Туша тюленя. Скриншот фото из Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) Ecofront от 13.01.25, https://www.facebook.com/ecofront.az/posts/pfbid0xB2J191XdvCKQw5fT7xNfkVWW2DHTTKDYv3WwdKAK5KMEjWE7kGPyKzzNScsak2tl

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тела двух тюленей были обнаружены на Апшеронском полуострове, сообщило Минприроды Азербайджана. Экологи потребовали  выяснить причину гибели животных.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в ответ на запрос от "Кавказского узла"  подтвердило размещенную в социальной сети Facebook* информацию о том, что отдыхающие обнаружили на каспийском побережье  тела двух  тюленей и  15 морских птиц.  Тела были  найдены 13 января на берегу в районе поселка Бильгя, Апшеронского полуострова.

Как сообщил "Кавказскому узлу" замначальника отдела защиты биоразнообразия Минэкологии Рашад Аллахвердиев, взяты  образцы на экспертизу в лабораторию, результаты исследования будут обнародованы.

Общественная организация Ekofront опубликовала в на своей странице в Facebook* заявление, в котором выразила озабоченность гибелью тюленей и птиц и потребовала сообщить о причине гибели краснокнижного каспийского тюленя. 

Как писал "Кавказский узел", в начале января в Махачкале были обнаружены туши погибших тюленей. Власти 12 января отчитались, что туши тюленей, погибших из-за неблагоприятных экологических условий, убраны с побережья Каспия близ Махачкалы.

В последние годы жители Дагестана регулярно сообщали о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных разными причинами: кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами. Участники научной конференции в Махачкале назвали среди возможных причин гибели тюленей потепление климата и экологические проблемы, в частности, связанные с отсутствием очистных сооружений на стоках в море. 

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) является единственным млекопитающим Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении". В марте 2020 года Минприроды страны впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:09, 14 января 2025
Контрактник со Ставрополья убит в военной операции
13:15, 14 января 2025
1
 Лидеры ичкерийского формирования заочно осуждены в России
11:24, 14 января 2025
Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в Каспийске
07:46, 14 января 2025
Трое бойцов с Кубани убиты в СВО
06:58, 14 января 2025
Ростовская область подверглась атаке беспилотников
14:15, 13 января 2025
Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты
Все события дня
Новости
22:44, 14 января 2025
Журналистке Агаевой отказано в переводе под домашний арест
Афияддин Мамедов. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/zaderzhan-profsoyuznyj-aktivist-afiyaddin-mamedov-2/
14:00, 14 января 2025
Афияддин Мамедов получил восемь лет колонии
Ниджад Ибрагим. На плакате написано "МВД-Полиция-Диктатор не клевещите на меня!!!" Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/aktivist-nidzhat-ibragim-provodit-golodovku-v-sizo/
00:47, 14 января 2025
Активист Ниджад Ибрагим нанес себе увечья в суде
Бахтияр Гаджиев. Фото: https://1news.az/news/20211018075251953-MVD-o-zaderzhanii-Bakhtiyara-Gadzhieva
14:55, 13 января 2025
Бахтияр Гаджиев приговорен к 10 годам заключения
Игбал Абилов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=TC8RD0BH-QI
14:03, 13 января 2025
Правозащитники раскритиковали версию следствия по делу Абилова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:05, 13 января 2025
Нагорные повороты. Карабах
20
Почему стало модно нападать на соседа
Фото
15:24, 13 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему не жалею жертв пластической хирургии
Фото
08:15, 13 января 2025
Политическая география Южного Кавказа
Главные события 2024 года в Армении
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Блогеры
Фото
18:08, 14 января 2025
Ветер с Апшерона
Не дайте журналистам обмануть вас
Фото
14:19, 14 января 2025
Ветер с Апшерона
Двоякое заявление Лаврова о сбитом самолете AZAL
Фото
19:14, 13 января 2025
Ветер с Апшерона
Современность Цезаря
Фото
17:05, 13 января 2025
Нагорные повороты. Карабах
20
Почему стало модно нападать на соседа
Фото
15:24, 13 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему не жалею жертв пластической хирургии
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Наталья Федоренко. Фото корреспондента "Кавказского узла"
14 января 2025, 18:19
Апелляционный суд освободил адвоката Федоренко от наказания

Водовоз в Карабулаке. Фото: https://fortanga.org/2024/12/vodnyj-apokalipsis-v-karabulake-gorod-na-neskolko-dnej-ostalsya-bez-vody-iz-za-proryva-trub/
14 января 2025, 14:13
Карабулакцы указали властям на нерешенную проблему с водоснабжением

Участница акции с дымовой шашкой. 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 января 2025, 11:50
Правозащитники призвали немедленно освободить задержанных грузинских демонстрантов

Спасенная птица. Фото instagram.com/help_birds_anapa принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14 января 2025, 10:59
Волонтеры сообщили о большом падеже отравленных мазутом птиц

Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Показать больше