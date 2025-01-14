Минприроды Азербайджана сообщило о гибели двух тюленей

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Тела двух тюленей были обнаружены на Апшеронском полуострове, сообщило Минприроды Азербайджана. Экологи потребовали выяснить причину гибели животных.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в ответ на запрос от "Кавказского узла" подтвердило размещенную в социальной сети Facebook* информацию о том, что отдыхающие обнаружили на каспийском побережье тела двух тюленей и 15 морских птиц. Тела были найдены 13 января на берегу в районе поселка Бильгя, Апшеронского полуострова.

Как сообщил "Кавказскому узлу" замначальника отдела защиты биоразнообразия Минэкологии Рашад Аллахвердиев, взяты образцы на экспертизу в лабораторию, результаты исследования будут обнародованы.

Общественная организация Ekofront опубликовала в на своей странице в Facebook* заявление, в котором выразила озабоченность гибелью тюленей и птиц и потребовала сообщить о причине гибели краснокнижного каспийского тюленя.

Как писал "Кавказский узел", в начале января в Махачкале были обнаружены туши погибших тюленей. Власти 12 января отчитались, что туши тюленей, погибших из-за неблагоприятных экологических условий, убраны с побережья Каспия близ Махачкалы.

В последние годы жители Дагестана регулярно сообщали о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных разными причинами: кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами. Участники научной конференции в Махачкале назвали среди возможных причин гибели тюленей потепление климата и экологические проблемы, в частности, связанные с отсутствием очистных сооружений на стоках в море.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) является единственным млекопитающим Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении". В марте 2020 года Минприроды страны впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

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