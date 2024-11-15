Проблема гибели каспийских тюленей привлекла внимание ученых

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В Дагестане прошла научная конференция, участники которой обсудили возможные причины массовой гибели краснокнижных каспийских тюленей.

Как писал "Кавказский узел", в последние годы жители Дагестана регулярно сообщали о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных разными причинами: кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) является единственным млекопитающим Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении". В марте 2020 года Минприроды страны впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

В Махачкале прошла Международная научная конференция «Каспийский тюлень: индикатор состояния Каспийской экосистемы». Кроме российских ученых, в онлайн-формате приняли участие ученые и эксперты из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Мероприятие было организовано Териологическим обществом при РАН и Научным советом РАН по проблемам экологии биологических систем, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов.

Однозначно определить причину их массовой гибели так и не удалось

В научной конференции по каспийскому тюленю принял участие министр природы Дагестана Ратмир Расулов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства. «Минприроды Дагестана совместно со всеми заинтересованными ведомствами принимало самое активное участие в установлении причин гибели тюленей. Был собран и направлен в специализированные лаборатории биоматериал, однако, несмотря на многочисленные патологоанатомические вскрытия и анализы бактериологических проб, однозначно определить причину их массовой гибели так и не удалось»,- процитировал сотрудник министерства слова Расулова.

По словам сотрудника Минприроды, свою версию гибели каспийских тюленей им озвучил ведущий научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов ДНЦ РАН Магомедрасул Магомедов. Он сообщил, что массовая гибель каспийского тюленя является периодически повторяющимся раз в 3-5 лет естественным явлением.

«Чтобы одномоментно, в короткий промежуток времени погибло большое количество тюленей, необходимо совпадение по времени трех причин: тихая погода, землетрясения и период осеннего времени, когда начинается миграция тюленей для зимовки. За год на Каспии фиксируется до 400 фактов землетрясений магнитудой 2-3 балла, из них 3-4 случая с силой 5-6 баллов. Происходит гидравлический удар, газоносные гидравлические подушки на глубине моря разрываются, высвобождается пластовые флюиды, метан и другие тяжелые вещества. Тихая погода ведет к их застаиванию в пластах. Миграция тюленей через эти очаги, пораженные сероводородом, тяжелыми металлами, ведет к гипоксии и асфиксии у тюленей, недостатку кислорода, отравлению», - рассказал ученый.

Он сообщил, что наибольшего масштаба событие достигло в 2022 году, когда на дагестанском побережье было обнаружено более 10 тысяч из примерно 35 тысяч погибших на Каспии животных.

Всего, по оценкам ученых, численность тюленей на Каспии составляет 300-400 тысяч особей. Другой причиной их гибели, как предположил Магомедов, является потепление климата: в северной части Каспия не образуются в достаточном объеме и времени паковые льды, они тают, и молодняк тюленей гибнет.

С конца сентября до 12 ноября на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана были найдены более тысячи погибших тюленей. По словам директор учреждения "Институт гидробиологии и экологии" Миргалий Баймуканов, такое число специалисты зафиксировали впервые. "Численность погибших тюленей сейчас уже более 1 тыс. Возможно, выброс погибших животных не прекратится, он сопряжен с западными ветрами, которые дуют на наше побережье, и мы должны ожидать еще выброса. Тюлени были обнаружены с конца сентября и по настоящее время", - привело 12 ноября его слова ТАСС.

Мониторинг даст возможность оценить текущее состояние популяции тюленей, понять причины ее сокращения

Руководство Дагестанского госуниверситета предложило создать постоянную научную группу по изучению каспийского тюленя, в состав которой войдут региональные ученые, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель вуза.

«Мониторинг даст возможность оценить текущее состояние популяции тюленей, понять причины ее сокращения и разработать действенные меры по сохранению этих краснокнижных животных. В единую базу данных будут собраны результаты исследований и мониторинговых данных о каспийском тюлене, включая информацию о массовой гибели особей в различных частях ареала вида», – сказал он.

Представитель вуза назвал возможной причиной гибели животных глобальное потепление, уменьшающее ледяные зоны – места размножения тюленей. Кроме того, на их численность влияют колебания уровня Каспийского моря, загрязнение водоемов и низкий уровень воспроизводства.

В море находится предельно недопустимое содержание вредных веществ

Тюлени погибают от загрязненной среды обитания, в результате чего иммунитет животных падает, предположила председатель правления дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова.

«Загрязнение моря происходит из-за отсутствия очистных сооружений, в море находится предельно недопустимое содержание вредных веществ, химических и других продуктов жизнедеятельности, которые без никакой фильтрации попадают в Каспий», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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