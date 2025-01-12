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18:14, 12 января 2025

Власти Махачкалы отчитались о вывозе туш тюленей с побережья

Останки тюленя на берегу Каспия. Стоп-кадр видео администрации Махачкалы от 10.01.25, https://t.me/mkala_news/35980

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Туши тюленей, погибших из-за неблагоприятных экологических условий, убраны с побережья Каспия близ Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в последние годы жители Дагестана регулярно сообщали о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных разными причинами: кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами. Участники научной конференции в Махачкале назвали среди возможных причин гибели тюленей потепление климата и экологические проблемы, в частности связанные с отсутствием очистных сооружений на стоках в море.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) является единственным млекопитающим Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении". В марте 2020 года Минприроды страны впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

Вывоз мертвых тюленей проводится на побережье Каспийского моря в Махачкале, сообщила сегодня администрация Кировского района города.

"Сегодня сотрудники администрации Кировского района Махачкалы совместно с МБУ «Махачкала-1» провели очистку побережья Каспийского моря. На берег были выброшены тюлени, погибшие из-за неблагоприятных экологических условий", - указано в сообщении.

10 января власти города отчитались о начале очистки берега от туш  тюленей. "Городские службы проводят работу по очистке береговой зоны от туш мертвых нерп. Профильными службами были проведены проверки на предмет причины гибели животных", - говорится в сообщении. 

После необходимых процедур туши вывезут на специализированный полигон и захоронят при соблюдении санитарных норм, добавили в администрации. Число погибших тюленей в сообщении не приведено.

Трогать краснокнижных животных без официального разрешения владельцы пляжей не стали. Ждали, пока приедут специальные службы, сообщил в тот же день Telegram-канал Mash Gor.

Информация о выбросе большого числа туш тюленей на берег появилась 6 января в Telegram-канале "Черновик".  "Берег Каспийского моря заполнен выброшенными из моря мертвыми морскими обитателями.  Туши разлагаются", - опубликовал Telegram-канал сообщение пользователей, которые указали, что большое число туш насчитывается в районе Новолакской районной больницы.

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Автор: "Кавказский узел"

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