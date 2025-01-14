Эльман Пашаев оставлен под стражей

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По ходатайству следователя бывший адвокат из Северной Осетии Эльман Пашаев, обвиняемый в мошенничестве, оставлен под стражей до 15 марта.

Как писал "Кавказский узел", по данным следствия, бывший адвокат Эльман Пашаев обещал за крупное денежное вознаграждение помочь с освобождением от уголовной ответственности Алексея Блиновского и его жены – блогера Елены Блиновской, которая обвинена в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей. Он отказался сотрудничать со следствием. 27 ноября суд продлил арест Пашаеву.

19 октября 2022 года адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.

Московский гарнизонный военный суд продлил срок ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, пишет 13 января РИА "Новости".

Срок ареста продлен до 15 марта по ходатайству следствия.

На заседании суда Пашаев рассказал, что до ареста был командиром танка в звании младшего сержанта. Также он сообщил, что в 2018 году был признан виновным в самоуправстве, однако суд в Подмосковье вынес незначительное наказание и уже спустя три месяца судимость с него была снята.

Также выяснилось, что возбуждено новое уголовное дело, по которому Пашаев проходит подозреваемым, однако по какой статье оно возбуждено - пока неизвестно. После оглашений этих сведений по просьбе следователя заседание было закрыто.

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