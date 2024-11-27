Суд оставил под арестом Эльмана Пашаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший адвокат из Северной Осетии Эльман Пашаев отказался признать вину в мошенничестве. Апелляционный военный суд в Москве оставил без удовлетворения его жалобу на продление ареста.

Как писал "Кавказский узел", по данным следствия, бывший адвокат Эльман Пашаев обещал за крупное денежное вознаграждение помочь с освобождением от уголовной ответственности Алексея Блиновского и его жены – блогера Елены Блиновской, которая обвинена в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей. Он отказался сотрудничать со следствием. 13 ноября суд продлил срок ареста Пашаева до 15 января.

19 октября 2022 года адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.

Второй западный окружной военный суд признал законным продление до середины января срока ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве. "Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - привело слова судьи РИА "Новости".

Пашаев отказался признать вину в мошенничестве в особо крупном размере. "Вину не признаю", - заявил он в ходе заседания, сообщило сегодня ТАСС.

Пашаев считает, что уголовное дело в отношении него возбуждено по заявлению блогера Алексея Блиновского, который признан потерпевшей стороной, однако по заявлению бывшего адвоката в апреле, когда как утверждается, Блиновский передал ему в Москве 100 тысяч долларов, Пашаев находился под Угледаром. "Нет ни одного доказательства о передаче [Блиновским] мне денег", - добавил в ходе заседания Пашаев.

Пашаеву вменяется мошенничество на сумму более 46 миллионов рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его и его супругу Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов, указано в сообщении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.