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11:00, 4 октября 2024

Эльман Пашаев отказался сотрудничать со следствием

Эльман Пашаев. Фото: Телеграм-канал Shot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший адвокат из Северной Осетии Эльман Пашаев отказался сотрудничать со следствием в рамках расследуемого против него дела о мошенничестве, сообщили в правоохранительных органах.

Как информировал "Кавказский узел", по данным следствия, бывший адвокат Эльман Пашаев обещал за крупное денежное вознаграждение помочь с освобождением от уголовной ответственности Алексея Блиновского и его жены – блогера Елены Блиновской, которая обвинена в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей.

19 октября 2022 года адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.

Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву, отказавшемуся сотрудничать со следствием в рамках расследуемого уголовного дела. Следствие допросило троих свидетелей, сообщили в правоохранительных органах.

"Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В свою очередь бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием. Также по делу были допрошены трое свидетелей, сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого продолжается", - цитирует сегодня источник в правоохранительных органах ТАСС.

Эльман Пашаев останется в СИЗО, написало агентство в своем телеграм-канале 2 октября, ссылаясь на Второй Западной окружной военной суд, который принял такое решение.

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Автор: "Кавказский узел"

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