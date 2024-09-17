Эльман Пашаев обвинен в крупном мошенничестве

17 сентября 2024, 09:11

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Бывший адвокат из Северной Осетии Эльман Пашаев обещал за крупное денежное вознаграждение помочь с освобождением от уголовной ответственности Алексея Блиновского и его жены – блогера Елены Блиновской, которая обвинена в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей, сообщил Следком.

Как информировал "Кавказский узел", 19 октября 2022 года адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.

Эльман Пашаев задержан в Москве по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он за деньги обещал освободить Алексея и Елену Блиновских от уголовной ответственности за неуплату налогов, сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), привел сегодня ТАСС в своем телеграм-канале слова Петренко.

По версии следствия, в феврале текущего года Пашаев встретился в Москве с Алексеем Блиновским и заявил, что за крупное денежное вознаграждение может освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Затем Пашаев получил от Блиновского крупную сумму денег, передал сегодня телеграм-канал "Shot".

По данным источника, военные следователи вышли на Пашаева в результате проверки законности заключения контракта Алексеем Блиновским с Минобороны. Следствие считает, что семья Блиновского намеревалась использовать контракт с Минобороны для изменения меры пресечения Елене Блиновской – для перевода ее из СИЗО под домашний арест, так как четверо детей остались без обоих родителей и детей воспитывают бабушка и дедушка. Но этот аргумент не дал результата.

Эльмана Пашаева задерживали следователи Военного следственного комитета, поскольку он является действующим военнослужащим-контрактником, сказано в публикации.

В июне текущего года МВД объявило Алексея Блиновского в федеральный розыск по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Блиновский отправился добровольцем на СВО, чтобы спасти финансовое положение семьи и ее репутацию, отметил 12 сентября News.ru.

Елена Блиновская – блогер и основатель "Марафона желаний", и других тренинг-марафонов. Ее задержали в апреле 2023 года, вменив уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств. Сумма долга Блиновской перед налоговой превышает 900 миллионов рублей. Полная сумма долга составляет около 1,4 миллиарда рублей, отметил 16 мая на своем сайте телеканал RTVI.

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