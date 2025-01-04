Около 200 спасенных в Анапе и Темрюке птиц выпущены в Кубань

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Специалисты выпустили в реку Кубань в Краснодаре порядка двух сотен спасенных из мазута на побережье птиц. В Анапе увеличено количество задействованных в уборке пляжей людей и спецтехники.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб Кубани отчитался о спасении в Анапе и Темрюкском районе более 2,5 тысячи птиц. Тысячи волонтеров участвуют в очистке пляжей в районе Анапы и спасении птиц пострадавших из-за разлива мазута птиц, которых находят на побережье от Севастополя до Сочи. Чиновники не взяли на себя ответственность за судьбу птиц, в том числе краснокнижных, а работа волонтерского штаба в Витязево почти парализована, указал эколог. В частности, десятки испачканных мазутом птиц находят в Сочи, вся работа по их спасению организована силами волонтеров.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Ветеринары Краснодарского «Сафари-парка» выпустили 200 птиц, спасенных в Анапе и Темрюкском районе, в естественную среду обитания – в реку Кубань в Краснодаре, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Оперативный штаб по региону.

По информации оперштаба, перед этим орнитологи три недели следили за состоянием птиц, стараясь создать для них условия, близкие к естественным.

Сегодня руководитель Оперштаба, первый вице-губернатор Игорь Галась заявил, что в ближайшие дни на береговой линии будет максимально увеличено количество задействованных людей и техники: к уже работающим 250 фронтальным погрузчикам и самосвалам, которые убирают пляжи, в течение дня добавятся дополнительные от сельхозпредприятий региона.

"От каждого из 41 муниципалитета, которые ежедневно участвуют в наведении порядка на пляжах, 4 января приехали не меньше 100 человек, всего больше 4 тысяч", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии Анапы.

Все новости о ситуации на побережье Краснодарского края собраны в тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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