Волонтеры рассказали о работе по спасению птиц в Сочи

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Десятки испачканных мазутом птиц находят в Сочи, вся работа по их спасению организована силами волонтеров. Чиновники устранились от участия в разрешении проблемы как минимум до конца новогодних праздников.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб Кубани отчитался о спасении в Анапе и Темрюкском районе более 2,5 тысячи птиц. Тысячи волонтеров участвуют в очистке пляжей в районе Анапы и спасении птиц пострадавших из-за разлива мазута птиц, которых находят на побережье от Севастополя до Сочи. Чиновники не взяли на себя ответственность за судьбу птиц, в том числе краснокнижных, а работа волонтерского штаба в Витязево почти парализована, указал эколог.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Пункт сбора пострадавших птиц и оказания им медицинской помощи организован в Сочи в помещении географического общества. В течение новогодних праздников, до вечера 3 января, волонтеры на круглосуточных дежурствах спасли от мазута около ста птиц рассказал корреспонденту “Кавказского узла” председатель географического общества Сочи Александр Зобнин.

«Первую пострадавшую от мазута птицу, которую мы приняли, поймали 24 декабря. Затем люди стали находить все больше и больше птиц в мазуте на побережье от Лазаревского района до Сириуса. 27 декабря все не равнодушные сочинцы и гости курорта, среди которых члены географического общества Сочи, студенты-ветеринары, известные сочинские орнитологи Александр Дворецкий и Никита Ясинский, собрались все вместе, чтобы создать единый координационный штаб по спасению птиц, пострадавших в результате экологической катастрофы в Черном море. На сегодняшний день удалось спасти около ста птиц, которые остаются под нашим контролем. Около 30 погибли в процессе оказания им медицинской помощи, среди них и два краснокнижных баклана», - рассказал Зобнин.



На призыв ученых и орнитологов откликнулись десятки волонтеров, которые готовы оказывать посильную помощь в мониторинге, отлове птиц, оказании им первой помощи, очистке от загрязнений нефтепродуктами и уходе в период реабилитации.



На первой рабочей встрече 27 декабря был определен алгоритм действий, проведен инструктаж специалистов, организован сбор лекарств, спецодежды и необходимого инвентаря. Все неравнодушные сочинцы могут присоединиться к волонтерам, об обнаружении пострадавших птиц можно сообщать по телефону 8-8622- 62-32-23, а также в чатах телеграм-каналов «Берег Сочи» и «Сочинский географ». В Сочи, как и в Анапе, вся работа по спасению птиц на энтузиазме волонтеров, которые за свои личные средства и в свободное время моют птиц, рассаживают их по коробкам, сушат и греют. По словам Александра Зобнина это «адская работа».

По предположению Зобнина, птицы, которые запачкали мазутом брюшки, пролетают до Сочи около 300 км из зоны бедствия и в силу своего инстинкта начинают в относительно безопасном месте чистить от мазута перышки, чтобы вернуть себе утраченные аэродинамические свойства полета. Поскольку в чистке задействован клюв, нефтепродукты попадают в организм птицы, вызывают интоксикацию и приводят к сердечной недостаточности уже и без того обессиленных птиц. Чем больше нефтепродуктов попало в организм, тем меньше у птицы шансов выжить, даже если она поймана живой и ее удалось очистить от нефти, пояснил он.

Зобнин также полагает, что некоторые птицы попадают в мазут уже в Сочи, хотя наличие пятен мазута в Сочи пока не подтверждено. Он рассказал, что 3 января волонтеры выловили в Сочи краснокнижную гагару, которая представляла собой сплошной сгусток мазута, все ее перья и крылья были плотно склеены. «Лететь в таком состоянии 300 км невозможно, это наводит на мысль о том, что птица попала в мазут уже в Сочи. Очевидцы отмечают что сгустки мазута дрейфуют по морю в зоне локации птиц в Сочи. Птица после 40 минут отлова, даже будучи отмытой, погибла. Мы определили ее в морг, куда сдаем всех погибших птиц, чтобы затем прокуратура смогла предъявить виновным иск за экологический ущерб, нанесенный природе нашего края», - рассказал Александр Зобнин.

Сочинский орнитолог Александр Дворецкий подтвердил, что с разрешения сочинской прокуратуры проводил вскрытие погибшего краснокнижного баклана. Было установлено, что он погиб в результате интоксикации печени, вызванного отравлением нефтепродуктами. Дворецкий подтвердил, что у птиц вида чомга есть особенность, которая обусловила их массовую гибель после загрязнения мазутом. «Они до последнего не выходят на берег, их выход на берег - это уже крайнее состояние, когда они понимают что не могут справиться и им нужна помощь людей. У большинства птиц поражается именно печень», - пояснил специалист.

Чиновники администрации Сочи в течение всех новогодних праздников отдыхали и не интересовались работой волонтеров. «У нас Новый год - это круглосуточные добровольные дежурства. Нам нужны помещения, где мы могли бы расположить всех птиц, чтобы их можно было отмывать, сушить, раскладывать по коробкам, кормить и потом решать как их вернуть в обычную среду обитания. Без официальных властей нам не справиться», - сказала корреспонденту “Кавказского узла” волонтер Мария.

Александр Зобнин подтвердил, что проинформировал администрацию Сочи о ситуации с птицами. Чиновники пообещали рассмотреть вопрос предоставления помещения для спасения птиц “после праздников”.

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