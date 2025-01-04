RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:41, 4 января 2025

Волонтеры рассказали о работе по спасению птиц в Сочи

Одна из спасенных птиц в руках волонтера. Скриншот фото из Telegram-канала Жоры Каваносяна от 19.12.24, https://t.me/ecozhora/3693.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Десятки испачканных мазутом птиц находят в Сочи, вся работа по их спасению организована силами волонтеров. Чиновники устранились от участия в разрешении проблемы как минимум до конца новогодних праздников. 

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб Кубани отчитался о спасении в Анапе и Темрюкском районе более 2,5 тысячи птиц. Тысячи волонтеров участвуют в очистке пляжей в районе Анапы и спасении птиц пострадавших из-за разлива мазута птиц, которых находят на побережье от Севастополя до Сочи. Чиновники не взяли на себя ответственность за судьбу птиц, в том числе краснокнижных, а работа волонтерского штаба в Витязево почти парализована, указал эколог.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Пункт сбора пострадавших птиц и оказания им медицинской помощи организован в Сочи в помещении географического общества. В течение новогодних праздников, до вечера 3 января, волонтеры на круглосуточных дежурствах спасли от мазута около ста птиц рассказал корреспонденту “Кавказского узла” председатель географического общества Сочи Александр Зобнин

«Первую пострадавшую от мазута птицу, которую мы приняли, поймали 24 декабря. Затем люди стали находить все больше и больше птиц в мазуте на побережье от Лазаревского района до Сириуса. 27 декабря все не равнодушные сочинцы и гости курорта, среди которых члены географического общества Сочи, студенты-ветеринары, известные сочинские орнитологи Александр Дворецкий и Никита Ясинский, собрались все вместе, чтобы создать единый координационный штаб по спасению птиц, пострадавших в результате экологической катастрофы в Черном море. На сегодняшний день удалось спасти около ста птиц, которые остаются под нашим контролем. Около 30 погибли в процессе оказания им медицинской помощи, среди них и два краснокнижных баклана», - рассказал Зобнин.

На призыв ученых и орнитологов откликнулись десятки волонтеров, которые готовы оказывать посильную помощь в мониторинге, отлове птиц, оказании им первой помощи, очистке от загрязнений нефтепродуктами и уходе в период реабилитации.

На первой рабочей встрече 27 декабря был определен алгоритм действий, проведен инструктаж специалистов, организован сбор лекарств, спецодежды и необходимого инвентаря. Все неравнодушные сочинцы могут присоединиться к волонтерам, об обнаружении пострадавших птиц можно сообщать по телефону 8-8622- 62-32-23, а также в чатах телеграм-каналов «Берег Сочи» и «Сочинский географ». В Сочи, как и в Анапе, вся работа по спасению птиц на энтузиазме волонтеров, которые за свои личные средства и в свободное время моют птиц, рассаживают их по коробкам, сушат и греют. По словам Александра Зобнина это «адская работа».  

По предположению Зобнина, птицы, которые запачкали мазутом брюшки, пролетают до Сочи около 300 км из зоны бедствия и в силу своего инстинкта начинают в относительно безопасном месте чистить от мазута перышки, чтобы вернуть себе утраченные аэродинамические свойства полета. Поскольку в чистке задействован клюв, нефтепродукты попадают в организм птицы, вызывают интоксикацию и приводят к сердечной недостаточности уже и без того обессиленных птиц. Чем больше нефтепродуктов попало в организм, тем меньше у птицы шансов выжить, даже если она поймана живой и ее удалось очистить от нефти, пояснил он. 

Зобнин также полагает, что некоторые птицы попадают в мазут уже в Сочи, хотя наличие пятен мазута в Сочи пока не подтверждено. Он рассказал, что 3 января волонтеры выловили в Сочи краснокнижную гагару, которая представляла собой сплошной сгусток мазута, все ее перья и крылья были плотно склеены. «Лететь в таком состоянии 300 км невозможно, это наводит на мысль о том, что птица попала в мазут уже в Сочи. Очевидцы отмечают что сгустки мазута дрейфуют по морю в зоне локации птиц в Сочи. Птица после 40 минут отлова, даже будучи отмытой, погибла. Мы определили ее в морг, куда сдаем всех погибших птиц, чтобы затем прокуратура смогла предъявить виновным иск за экологический ущерб, нанесенный природе нашего края», - рассказал Александр Зобнин. 

Сочинский орнитолог Александр Дворецкий подтвердил, что с разрешения сочинской прокуратуры проводил вскрытие погибшего краснокнижного баклана. Было установлено, что он погиб в результате интоксикации печени, вызванного отравлением нефтепродуктами. Дворецкий подтвердил, что у птиц вида чомга есть особенность, которая обусловила их массовую гибель после загрязнения мазутом. «Они до последнего не выходят на берег, их выход на берег - это уже крайнее состояние, когда они понимают что не могут справиться и им нужна помощь людей. У большинства птиц поражается именно печень», - пояснил специалист.  

Чиновники администрации Сочи в течение всех новогодних праздников отдыхали и не интересовались работой волонтеров. «У нас Новый год  - это круглосуточные добровольные дежурства. Нам нужны помещения, где мы могли бы расположить всех птиц, чтобы их можно было отмывать, сушить, раскладывать по коробкам, кормить и потом решать как их вернуть в обычную среду обитания. Без официальных властей нам не справиться», - сказала корреспонденту “Кавказского узла” волонтер Мария

Александр Зобнин подтвердил, что проинформировал администрацию Сочи о ситуации с птицами. Чиновники пообещали рассмотреть вопрос предоставления помещения для спасения птиц “после праздников”. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Экоактивист Денис Матвеев с пойманной на пляже птицей. Фото из Telegram-канала Евгения Витишко от 22.12.24, https://t.me/vitishko/16329.
03:04, 3 января 2025
Растет число пострадавших от мазута на черноморском побережье птиц
Работы на побережье. Кадр из видео Оперштаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/9590
02:01, 31 декабря 2024
Власти Кубани отчитались об очистке побережья в Темрюкском районе
Руки в наручниках и клавиатура. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
04:53, 28 декабря 2024
Житель Краснодара осужден за призывы к деятельности против безопасности России
Устранение последствий разлива мазута. Фото: Телеграм-канал t.me/opershtab23
02:55, 28 декабря 2024
На пляжах Анапы и Темрюкского района собрано 37 тонн загрязненного песка
Инна Тишкина. Кадр из видео: https://t.me/NKB_Smersh
05:03, 27 декабря 2024
Жительница Краснодара Тишкина обвинена в оскорблении власти и дискредитации армии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Загрязненная мазутом птица в пункте помощи. Фото: оперативный штаб Краснодарского края
03 января 2025, 11:33
Власти отчитываются о спасении птиц на фоне просьб волонтёров о срочной помощи

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Ани Сванидзе для Publika от 02.01.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1338376037561943&set=pcb.1338376117561935 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
02 января 2025, 20:33
Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми

Санаторий "Нальчик". Скриншот фото с сайта санатория https://sannal-mvd.ru/photo.html
02 января 2025, 17:45
Пользователи соцсети потребовали ясности о распределении турналога в Нальчике

Суд в Кизилюрте. Фото: https://kizilyurt.fooby.ru/company/sledstvenniy-komitet-kizilyurt-3593539
31 декабря 2024, 17:23
Приговор силовикам из Кизилюрта продолжил тренд мягких наказаний за пытки

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше