Контрактник со Ставрополья убит на Украине

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Игорь Назаров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 560 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 1 января официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 559 бойцов из Ставропольского края.

37-летний Игорь Назаров 12 декабря 2024 года убит в военной операции на Украине, сообщил 1 января глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута.

Игорь Назаров родом из Грозного, в 1997 году семья переехала в село Арзгир. Он окончил ПТУ, получил профессию тракториста-машиниста. После службы в воздушно-десантных войсках в звании сержанта подписал контракт и остался в Камышанове, но был переведен в Осетию.

В 2016 году создал семью, переехал в Ставрополь, у него родился сын. В октябре 2024 года Назаров подписал контракт для участия в СВО, говорится в сообщении в Telegram-канале Палагуты.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 560 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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