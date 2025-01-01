Трое бойцов со Ставрополья убиты на Украине

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Иван Залесный, Михаил Гузеев и Роман Карасев убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 559 бойцов со Ставрополья.

Как информировал "Кавказский узел", на 31 декабря 2024 года представители властей и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 556 бойцов со Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убиты военнослужащие Иван Залесный, Михаил Гузеев и Роман Карасев. Залесный и Гузеев посмертно награждены медалями Суворова, Гузеев – орденом Мужества, сообщил 24 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 559 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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