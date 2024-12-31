Четверо военных со Ставрополья убиты на Украине

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В зоне специальной военной операции убиты жители Ипатовского района Владимир Бардик, Андрей Боднар, Евгений Зеленский и Владимир Шмаков. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 556 бойцов со Ставрополья.

Как сообщал "Кавказский узел", к 19 декабря власти признали убитыми не менее 552 бойцов из Ставропольского края.

Убиты рядовой Бардик Владимир Викторович, ефрейтор Боднар Андрей Михайлович, ефрейтор Зеленский Евгений Сергеевич и рядовой Шмаков Владимир Юрьевич. Об их смерти стало известно из сообщения главы администрации Ипатовского муниципального округа о вручении наград родным убитых.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 556 бойцов из Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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