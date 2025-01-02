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18:39, 2 января 2025

Фонд "Инсан" организовал отправку волонтеров в Анапу

Волонтеры фонда "Инсан" очищают пляжи на Кубани. Стоп-кадр видео из telegram-канала фонда "Инсан" от 02.01.25, https://t.me/fondinsan/2939.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первая группа волонтеров из 20 человек выехала в Анапу для участия в очистке берегов от мазута, вторая отправится из Махачкалы 8 января.

Как писал "Кавказский узел", тысячи волонтеров принимают участие в очистке пляжей в районе Анапы и спасении птиц после разлива мазута.  1 января власти отчитались о прекращении утечки мазута из затонувших танкеров. Мазут на краснодарское побережье будет выбрасываться штормами еще на протяжении нескольких лет, поскольку часть разлившихся с танкеров нефтепродуктов остается в толще воды или опустилась на дно, сообщили экологи.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

20 волонтеров благотворительного фонда "Инсан" отправились в Анапу, чтобы оказать помощь в борьбе с последствиями разлива нефти. 

"Каждый доброволец полностью экипирован: сапоги, плащи, кепки — все необходимое для работы в сложных условиях", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

29 декабря 2024 года они приступили к работе, сообщил фонд, опубликовав видео, на котором волонтеры очищают берег/

8 января из Махачкалы отправится новая партия волонтеров, указано в Telegram-канале фонда. "Вы можете добраться до Анапы и самостоятельно. На месте вас встретят наши представители, выдадут мерч и помогут оформить все необходимые документы. Мы обеспечим вам жильем, питанием и экипировкой!", - говорится в сегодняшнем сообщении.

Напомним, 25 декабря 2024 года Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны. Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после катастрофы с танкерами, были упущены возможности для эффективной борьбы с последствиями ЧС, указали экологи и пользователи соцсетей.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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