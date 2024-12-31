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20:21, 31 декабря 2024

Пассажиры рейса из Владикавказа прибыли в Стамбул спустя трое суток

Самолет авиакомпании UTAIR. Фото: пресс-служба UTAIR https://www.utair.ru/about/press-office/gallery/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авиарейс Владикавказ - Стамбул прибыл в пункт назначения с задержкой в трое суток. Пассажиры пожаловались, что не получили от авиакомпании даже обещаний компенсировать неудобства и дополнительные расходы.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря несколько авиарейсов были перенесены из Владикавказа в Минеральные Воды в связи с неблагоприятными погодными условиями. В их числе оказался рейс UT 727 авиакомпании Utair, пассажиры которого пожаловались, что уже трое суток не могут вылететь в Стамбул и не получают ни воды, ни питания.

27 декабря вылет авиарейсов был перенесен из аэропорта Грозного во Владикавказ. Планировавшийся к вылету 28 декабря рейс UT 727 в Стамбул был отменен, как и обратный рейс UT 728 из Стамбула. Вечером 29 декабря пассажиры заявили о коллапсе в работе авиакомпании, не обеспечившей людей горячим питанием и размещением в соответствии с летными правилами.

Пассажиры рейса UT 727 Грозный - Стамбул, перенесенного сначала во Владикавказ, а затем в Минводы, добрались до пункта назначения, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жительница Минвод Ирина.

Спустя 60 часов я добралась до Стамбула

«Должна была вылететь в Стамбул 28 ноября в 14.40. Спустя 60 часов я добралась до Стамбула. Наш самолет приземлился в новом аэропорту Стамбула в 2.30 ночи. Со мной летели пассажиры, которые ожидали вылета с 27 декабря», - рассказала она, отметив, что вылет состоялся сегодня в 00.40 после того, как время вылета в Минводах менялось дважды.

Женщина пояснила, что у нее отпуск до 8 января, и она летела к внукам. "Четверть этого времени я провела в аэропортах, без каких-либо условий, без какой-либо организации, без соблюдения моих прав как пассажира, с дополнительными расходами на трансфер на протяжении всех трех суток. Я рада, что все это закончилось, и надеюсь, что то же самое не ожидает нас на возвратном рейсе", - сказала Ирина.

Лишь в самолете, на вылете из Минвод, капитан судна принес извинения

Экипаж самолета Utair принес извинения пассажирам за ожидание, не обещав никаких компенсаций, рассказал пассажир Муса. «Рейсы перенесли из Грозного во Владикавказ, но этот аэропорт совершенно не был готов к двухкратному увеличению пассажиропотока. А авиакомпания Utair показала себя с совершенно неприемлемой стороны, никак не организовав соблюдение наших прав. Лишь в самолете, на вылете из Минвод, капитан судна принес извинения за ожидание и то, что нам пришлось ехать из Владикавказа в Минводы. Но это все никак не компенсирует наши потери», - рассказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

Все время полета, вплоть до прибыли самолета, информация о нем не отображалась на табло прилета в аэропорту Стамбула, передал сегодня корреспондент «Кавказского узла».

На это же обратил внимание и Муса. «Время прибытия не было указано ни на табло аэропорта вылета в Минводах, ни на табло прилета в Стамбуле, где вообще не было никакой информации о том, что такой рейс прибывает. Наши родственники, встречающие, также прождали в аэропорту несколько часов», - возмутился пассажир.

Напомним, 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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