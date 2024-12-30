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21:24, 30 декабря 2024

Пассажиры рейса в Стамбул пожаловались на четверо суток ожидания вылета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее пяти рейсов, три в Москву и два в Стамбул, перенесены из Владикавказа в Минеральные Воды в связи с неблагоприятными погодными условиями. В их числе рейс авиакомпании UTAIR UT 727, пассажиры которого уже четвертые сутки не могут вылететь в Стамбул, но не получают ни воды, ни питания.

Как писал "Кавказский узел", рейсы по маршруту Грозный-Стамбул-Грозный авиакомпании UTAIR будут выполняться и приниматься аэропортом Владикавказа, следует из сообщений авиакомпании пассажирам, поступившим после крушения рейса Баку-Грозный. Планировавшийся к вылету 28 декабря рейс UT 727 по маршруту Владикавказ-Стамбул был отменен. В этой связи был отменен и обратный рейс UT 728 из Стамбула во Владикавказ. Вечером воскресенья пассажиры заявили о коллапсе в работе авиакомпании UTAIR, что выразилось в задержке и отмене рейсов, а также неспособности авиакомпании обеспечить людей горячим питанием и размещением в соответствии с летными правилами.

25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 28 декабря Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что инцидент с рейсом произошел в российском воздушном пространстве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря потребовал от российской стороны признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний", наказать виновных и выплатить компенсации.

Аэропорт Владикавказ и авиакомпания UTAIR четвертые сутки не могут осуществить вылет пассажиров рейса UT 727 в Стамбул. Авиакомпания перестала уведомлять пассажиров об изменениях в маршруте, «людей берут на измор, с целью вынудить отказаться от поездки», рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Минеральных Вод, которая несколько суток не может улететь в Стамбул.

"Сказать, что это я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией – это не передать даже части моих эмоций. Вчера, когда, наверное, в шестой или седьмой раз изменили время вылета, а затем и вовсе сказали, что я полечу следующим рейсом, 30 декабря, я уехала в Минводы домой, поскольку не могла оставаться третьи сутки в аэропорту. И что вы думаете, сегодня я приехала на такси из Минвод во Владикавказ к 17.00, как нам и сказали, мы сдали багаж, зарегистрировались, а нам сообщили, чтобы мы забрали багаж обратно, что рейс отменяется в очередной раз и переносится в Минводы, а нас всех сейчас должны забрать автобусы и отвезти в аэропорт. Я хочу только плакать, настолько это античеловечно. Зачем я ехала из Минвод сюда, чтобы вновь меня отвезли в Минводы? Почему авиакомпания даже перестала сообщать нам по смс об изменениях? У них во всем форс-мажор, они и сейчас все списывают на погодные явления, густой туман. Да, он есть. Но сейчас наш рейс отображается на табло в Минводах. У меня вопрос, как самолет, который прилетел вчера ночью во Владикавказ и стоял на загрузке, окажется в Минводах в условиях нелетного тумана?», - задается вопросом пассажирка по имени Ирина.

Как и в прежние дни пассажирам вновь не предоставляют ни питание, ни питье, заявила она. "Они просто взяли нас по факту в заложники. Нас вынуждают сдать билеты, иначе я ничем эти действия охарактеризовать не могу. Когда объявили об отмене вылета, все представители авиакомпании дружно встали со стойки и просто исчезли, чтобы никто их не нашел и вопросы им не задавали. А когда через час появился один, он внятно не смог ответить, вылетит ли наш рейс из Минвод или нам уже можно сдавать билеты и ни на что не рассчитывать", - рассказала она.

Другой пассажир по имени Муса, ожидающий вылета в Москву из Владикавказа сообщил, что прибыл из Магаса, где несмотря на близость городов никаких проблем с туманом нет.

"Нам также сначала сказали, что вылет переносится в Минводы, что наш самолет, летевший из Москвы, приземлился в Минводах и сейчас нас повезут туда. Затем сказали, что туман рассеивается и наш самолет сейчас вылетит из Минвод во Владикавказ и вылет все же состоится из Владикавказа. Вопрос, почему самолет из Москвы не посадили в Магасе, где никаких проблем с туманом не было? Зачем рейс, летевший во Владикавказ, перенаправлять в Минводы? Очевидно, что происходит какая-то дезорганизация работы диспетчерских служб", - заявил пассажир корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно табло вылета аэропорта Владикавказ сегодня было осуществлено четыре вылета из запланированных 13. На 19.30 мск, согласно табло, аэропорт планирует выполнить еще три рейса в Москву. Пять рейсов (UT 727 (Стамбул), UT 562 (Москва), DP 861 (Стамбул), U6 1388 (Москва), S7 2154 (Москва) перенаправлены в аэропорт Минвод, где информация о них уже отображается на табло вылета. Рейс DP 508 (Санкт-Петербург) отображается на табло вылета с сообщением "посадка завершена", совершен ли вылет - неизвестно.

Авиакомпания UTAIR до настоящего момента не ответила на запрос «Кавказского узла» о ситуации, сложившейся с движением самолетов после переноса рейсов из Грозного во Владикавказ.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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