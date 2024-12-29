Доброволец из Миллерово убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель города Миллерово Ростовской области Игорь Жерновцов убит на Украине. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 604 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря стало известно, что на Украине был убит Иван Левченко из Азовского района. Он стал, по меньшей мере, 603-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В Миллерово 28 декабря состоялось открытие мемориальной доски в память об Игоре Жерновцове, который был убит в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила администрация Миллеровского городского поселения на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В сообщении отмечается, что Жерновцов родился в Читинской области, но в детстве его семья переехала в Миллерово, где он учился в школе. Он служил в десантных войсках, отправился в зону СВО добровольцем в мае 2023 года. Был убит в октябре 2023 года во время штурма Авдеевки. Награжден орденом мужества посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 604 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.