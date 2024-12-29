Аналитики оценили роль Зурабишвили после инаугурации Кавелашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Саломе Зурабишвили после инаугурации нового президента может действовать как координатор оппозиции, ее политический вес внутри страны снизится, но усугубление конфликта Зурабишвили с правящей партией может спровоцировать всплеск протестов.

Как писал "Кавказский узел", если нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили откажется покинуть свой пост после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, то ей будет грозить уголовное преследование, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Выселение Саломе Зурабишвили из резиденции после инаугурации Кавелашвили и ее уголовное преследование могут стать толчком к усугублению продолжающегося политического кризиса в Грузии, указали аналитики.

14 декабря в Грузии прошло голосование на выборах президента. Это были первые непрямые выборы президента – за главу государства голосовала коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели. Единственным кандидатом стал Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией. Его инаугурация назначена на 29 декабря. Поскольку действующий президент Саломе Зурабишвили заявила о продлении своего мандата, после выборов в стране фактически будет два президента. Это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

В Тбилиси оппозиционеры и сторонники евроинтеграции 29 декабря собираются на акцию протеста перед зданием резиденции президента параллельно с инаугурацией новоизбранного президента Михаила Кавелашвили. Зурабишвили намерена огласить дальнейший план действий в 10 утра по местному времени (9.00 мск), сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В парламенте Грузии введен уровень безопасности, разрешающий вход в здание только по пропускам, выданным руководителями отделов. При этом, журналисты, аккредитованные на церемонию инаугурации, не будут допущен в зал. Для журналистов будет организована пресс-зона в другом зале, откуда по монитору они смогут наблюдать за церемонией.

Возможное развитие событий после инаугурации Кавелашвили обсудили с корреспондентом "Кавказского узла" руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе, координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе и аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

После инаугурации Зурабишвили будет играть координационную роль между партиями

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что силовое выселение Зурабишвили из здания резиденции президента будет плохим жестом, сказал Ника Читадзе. Он предполагает, что власти прекратят финансирование администрации президента, тем самым вынудив Зурабишвили покинуть ее добровольно.

"После инаугурации Зурабишвили будет играть координационную роль между партиями. Международное сообщество признает ее легитимным президентом. США ее пригласили на инаугурацию Дональда Трампа, а это подтверждение того, что ее признают», - сказал он.

По мнению Заала Анджапаридзе, после инаугурации Кавелашвили, Зурабишвили попытается стать однопартийным оппозиционным лидером. Однако после инаугурации ее политический вес внутри страны снизится и на это не окажет влияние ее признание за рубежом.

"Ситуация может походить на белорусскую, после президентских выборов Светлана Тихановская считает себя легитимным президентом Беларуси", - сказал он.

По его мнению, Зурабишвили при наличии поддержки внутри страны и за ее пределами, может остаться в здании резиденции.

"У участников акций может быть задумка превратить эти акции в акции защиты Зурабишвили. Живую цепь, которую провели 28 декабря, позаимствовали из опыта балтийских стран в 1991 году, тогда тоже создавали такую цепь в защиту независимости", - сказал он.

Гоголашвили предполагает, что не будет силового выселения Зурабишвили, поскольку подобными действиями, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» усугубит свое положение, так как ее позиции итак ослаблены.

"Если Зурабишвили откажется покидать здание резиденции, то умнее всего со стороны «Грузинской мечты» будет вести с ней переговоры и попытаться каким-то образом уладить этот спор. Если они попытаются это сделать силовым путем, то они опозорятся на весь мир, это может вызвать очень сильные волнения в стране и может дело принять любой оборот", - сказал он.

В связи с этим, он не исключил, что Зурабишвили может сама покинуть здание резиденции, чтобы не обострять ситуацию, избежать столкновений и кровопролития.

Зурабишвили в статусе президента Грузии поддерживает народ, в то время, как «Грузинская мечта» располагает силой – полицейскими и управлением институтами. Власть не сможет долго продержаться на штыках и госслужащие тоже начнут требовать проведения новых парламентских выборов. Те полицейские, которые написали заявления об увольнении, вынуждены пока работать, так как их заявления не подписывают, указал Гоголашвили.

"Власть потеряет поддержку в стране. На чем она будет держаться? Полицейские тоже могут быть недовольны и очень много полицейских склоняется к тому, что «Грузинская мечта» все это затеяла зря и это попытки установить диктатуру. Многие сотрудники полиции написали заявление об уходе, но фактических их держат в заложниках – не подписывают заявления», - сказал эксперт.

Гоголашвили предполагает, что «Грузинская мечта» может согласиться на передачу власти с условием, что их не будут преследовать за исключением тех, кто совершил преступление.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.