Работники шахт в Ткибули заявили об увольнениях по политическим мотивам

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Несколько десятков сотрудников компании “Грузуголь” уволены в Ткибули, они связывают увольнение с критикой действий правительства по отказу от евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", на 28-й день протестов в Тбилиси прошли около десяти акций, в том числе женский марш, марш учителей и "марш единства", собравший представителей разных этнических меньшинств.

Акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, считают аналитики.

Об увольнении 40 сотрудников компании "Сакнахшири" (Грузуголь), среди которых оказались как шахтеры, так и административные работники, сообщил руководитель Профсоюза металлургов, горняков и химиков Темур Сурамелашвили.

По словам главы профсоюза, увольнения имеют формальные основания: отказ проходить профессиональное обучение или низкие результаты экзаменов. “Благодаря нашему вмешательству, у этих людей будет возможность сдать экзамен и вернуться на рабочие места”, - цитирует слова Сурамелашвили bm.ge.

Он усомнился, что увольнения имеют политическую подоплеку, хотя сами уволенные заявляют именно об этом. Уволенные намерены оспаривать решение руководства компании в суде. Они связывают увольнение с тем, что “открыто заявили о своей поддержке европейского курса Грузии и осудили действия "Грузинской мечты", утверждает TV Formula.

Гиорги Абуладзе, получивший серьезные травмы при взрыве на шахте в 2018 году, утверждает, что представители администрации предприятия ранее угрожали увольнением ему и двум членам его семьи, и теперь уволены все трое. Он назвал увольнения “прямыми политическими репрессиями” - Абуладзе состоял в оппозиционной партии «Коалиция за перемены». Еще один уволенный, беженец из Абхазии Придон Робакидзе, активно писал в соцсетях о своей позиции и оппозиционных взглядах, информирует Netgazeti.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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