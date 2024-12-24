Обстрелян дом Адгура Харазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дом в Сухуме депутата Адгура Харазии, скрывшегося после стрельбы в парламенте, в результате которой скончался Вахтанг Голандзия, обстрелян из проезжающего автомобиля.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря стало известно, что Верховный суд Абхазии удовлетворил представление Генпрокуратуры о наличии в действиях депутата Адгура Харазии признаков убийства и покушения на убийство и направил запрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Парламент Абхазии снял неприкосновенность с Харазии, Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело.

Неизвестные произвели выстрелы из проезжавшего автомобиля «Мазда» по дому депутата парламента Адгура Харазия на улице Джонуа. на месте работает оперативно-следственная группа УВД по Сухуму, сообщило сегодня "Апсныпресс" со ссылкой на МВД.

Неизвестный, находящимся в салоне автомобиля на пассажирском сидении, произведено не менее 25 выстрелов, предположительно из автомата «Калашникова» калибра 5.45 мм. На месте происшествия изъяты гильзы калибра 5.45 мм в количестве 21 единицы. В ходе осмотра зафиксировано 25 пулевых пробоин в воротах дома по указанному адресу. Так же установлены повреждения в фасаде, входной двери и окнах дома, сообщило сегодня МВД Абхазии.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Аиашара", велась стрельба по окнам - в стеклах видны пулевые отверстия. Проезд к дому временно перекрыт.

Напомним, 19 декабря депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме. Голандзия умер в больнице. Подозреваемый - депутат Адгур Харазия - скрылся. Стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитета запрета майнинга.

Адгур Харазия с 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства. В 2007 и 2012 годах его дважды избирали депутатом парламента, в 2012 году был также избран вице-спикером Народного собрания Абхазии. В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума, в октябре 2019 года он ушел в отставку.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.