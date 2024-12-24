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15:00, 24 декабря 2024

Участники уборки мазута близ Анапы рассказали о нехватке волонтеров

Убрка мазута на берегу. Декабрь 2024 г. Фото: Оперштаб Краснодарский край

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На берегу моря в Краснодарском крае постоянно появляются новые пятна мазута, не хватает людей для их уборки, сообщили пользователи волонтерского чата Анапы. При этом при попытке зарегистрироваться на волонтерской платформе "Добро.рф" желающим сообщают, что добровольцев уже слишком много.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры, участвующие в очистке побережья на Кубани от мазута с затонувших танкеров, направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями. Власти должны наказать перевозчиков мазута, которые дали разрешение на перевозку нефтепродуктов в условиях шторма, заявил эколог. Председатель Следкома поручил возбудить уголовное дело после жалоб волонтеров на власти, которые не принимают достаточных мер для очистки берегов от мазута.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

На берегу в Краснодарском крае постоянно появляются новые пятка мазута, написал сегодня эколог Георгий Каваносян.  "Все новые и новые выбросы на уже очищенные пляжи. Понимаю, что когда вечером очистили пляж, а утром он снова в мазуте - это демотивирует. Когда не вывозят мешки, и они уплывают в море - демотивирует ещё больше", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, все те, кто делает непростую работу по уборке пляжей, спасению птиц, закупает снаряжение, "герои нашего времени"

Для уборки мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае не хватает рабочих рук, рассказали участники Telegram-чата "Анапа. Волонтеры моря", на который подписаны 12 965 человек.

"Можепсинский ручей, народу критически не хватает, постоянно выносит мазутные пятна", - пишет в чате Irina Saveleva, приложив фото с места.

"Пляж Феличита, слева, 24.12, слой мазута, 30 антиметровм вглубь! Очень нужны руки!" - написала Жанна, разместив видео с места.

При этом пользователи рассказали, что при попытке зарегистрироваться в качестве волонтеров на портале "Добро.рф" они получают ответ, что волонтеров уже слишком много. 

"При регистрации на "Добро.рф" пришло сообщение, Вы подали заявку на участие в отборе волонтеров для помощи Региональному штабу взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Краснодарском крае. Большое спасибо за вашу заявку. К сожалению, в связи с большим количеством заявок мы вынуждены перенести вашу в резерв. Мы приложим все усилия, чтобы пригласить вас к волонтерской деятельности при первой возможности!" - процитировала сообщение Юлия Акашева

Она пояснила, что такие сообращения - "автоматический ответ на заявку, потому что обращения не успевают обрабатывать". "Зарегистрироваться можно на месте в штабе. Приезжайте! Вы нужны морю!" - написала она.

Это подтвердила и пользователь Ирина. "Работала с 18 декабря. 20 вечером отправила заявку на "Добро". 21-го пришло подтверждение, что заявка "на рассмотрении". "Рассматривают»"до сих пор. Такое чувство, что платформа существует не для координации", - написала Ирина.

"На сайте "Добро.рф", наконец-то, сменился статус. Теперь он звучит как "резерв". Это значит, что я ещё пока не учтен как спасатель и все мои действия не защищены законом? Сидеть дома и ждать, пока изменится статус? Если вдруг мне станет плохо на "пляже" с таким статусом, то  я как "прохожий" могу не рассчитывать на защиту государства? Как подтверждать фактическое участие в работах?" - поинтересовался пользователь Vredny.

Он сообщил, что пытался выяснить эту информацию в волонтерском штабе или у работающих на берегу волонтеров, но так и не смог получить ответа.

На сайте проекте "Добро.рф" говорится, что "личная электронная книжка волонтера, которую автоматически выдает платформа, стала главным и единственным документом, легально подтверждающим добровольческий опыт в России".

Ранее эколог Евгений Витишко напомнил, что в ноябре 2007 года в Керченском проливе затонул танкер "Волгонефть-139", из него также нефтепродукты попали в море. Он подчеркнул, что власти не извлекли урок из этого инцидента. Витишко обратил внимание, что на государственном уровне по итогам керченской экологической катастрофы 2007 года так и не было принято каких-либо серьезных решений.

Он заявил, что у него вызывает недоумение, что у властей не возникает вопросов к заказчикам перевозок на танкерах. "А ведь капитаны явно не самовольно приняли решение выйти в море, учитывая, что их суда предназначены только для эксплуатации на реках", – сказал эколог.

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Автор: "Кавказский узел"

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