Дополнительные пункты обогрева открыты для волонтеров в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Добровольцы продолжают прибывать в Анапу для помощи в очистке пляжей от мазута, для них открыты шесть новых пунктов обогрева.

Как писал "Кавказский узел", к 21 декабря зона загрязнения мазутом морского побережья на Кубани увеличилась до 54 километров. По данным краевого оперштаба, в очистке участвовали 8,5 тысячи человек. В тот же день полсотни добровольцев из Краснодара приехали в Анапу для помощи в очистке. Берег моря в Темрюкском районе уже очищен от нефтепродуктов, отчитались власти.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушения в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. К вечеру 21 декабря были собраны 12 тысяч тонн загрязненного грунта.

Шесть дополнительных пунктов обогрева открыты в Анапе

В Анапе увеличено число пунктов обогрева, поскольку "тысячи волонтеров продолжают уборку" прибрежной территории, сообщила в своем телеграм-канале администрация города.

"Сегодня для них развернут шесть дополнительных точек для отдыха и обогрева. Внутри поддерживают комфортную температуру. Есть горячий чай и хлебобулочные изделия", - говорится в публикации.

Пункты питания работают на всех основных территориях уборки пляжей, отметила мэрия. "Участники ликвидации ЧС могут выпить горячего чая, угоститься выпечкой. Также организована работа полевых кухонь. В этой работе участвуют как крупные предприятия общепита, так и индивидуальные предприниматели", - сообщили власти.

В Анапу приезжают всё больше добровольцев из других городов, а также предприятия санаторно-курортной отрасли направляют своих сотрудников, информирует мэрия. "Малые и большие отели и санатории выводят все больше людей и техники на борьбу с выбросами нефтепродуктов на побережье. Работают и сотрудники управления курортов и туризма мэрии Анапы. Сегодня к уборке присоединились подведомственные краевому министерству курортов учреждения", - отчитались власти.

Примерно сотня волонтеров занята отмывкой птиц от мазута, птицы направлены в Краснодар и Ставрополь, сообщили 20 декабря активисты. К этому дню два краснокнижных дельфина были найдены в Анапе погибшими в результате разлива мазута.

Кондратьев обнародовал план уборки мазута

Краевые власти совместно с Росприроднадзором и экологами выработали алгоритм очистки побережья, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев .

"В первую очередь акцент сделаем на максимально быструю уборку и вывоз с прибрежной полосы мазута вторичного загрязнения, он находится в воде у берега. Это более жидкая смесь, наиболее опасная для пляжей. Во-вторых — максимально оперативно стараемся вывозить собранный в целлофановые пакеты мазут, потому что нефтепродукт может разъедать пластик и вытекать. И в третью очередь — усилим вывоз загрязненного грунта, который складируют в плотные мешки, практически не протекающие. Температура сейчас низкая, плотный мазут застывает. Далее поэтапно и как можно быстрее уберем с пляжей все, что собирают сейчас люди, пришедшие на помощь", - написал он.

Напомним, 19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков.

20 декабря губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.