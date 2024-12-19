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22:47, 19 декабря 2024

Активисты рассказали о спасении птиц близ Анапы

Одна из спасенных птиц в руках волонтера. Скриншот фото из Telegram-канала Жоры Каваносяна от 19.12.24, https://t.me/ecozhora/3693.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтерам удалось спасти 230 птиц, 17 погибли от загрязнения акватории мазутом, на месте не хватает орнитологов и ветеринаров. Власти отчитались о вывозе более 2,8 тысячи тонн загрязненного мазутом песка и грунта. 

Как писал "Кавказский узел", активисты заявили, что чиновники занижают последствия от разлива мазута в Краснодарском крае после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Более 5,5 тысячи спасателей и волонтеров принимают участие в очистке побережья от мазута, к работам привлечены 300 военных и более 1,5 тысячи сотрудников санаториев. Путин назвал случившееся экологической бедой.

15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма, в результате произошел разлив нефтепродуктов. Жители Анапы опубликовали в сети фото и видео, на которых показаны на берегу пятна мазута, разлившегося в результате крушения танкеров. 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом, волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

Волонтерам удалось спасти 230 птиц, сообщил сегодня эколог Георгий Каваносян, который находится на месте событий 

"Всего поступило 247 птиц, 17 из которых, к сожалению, погибли - часть в центре, часть уже приехали мертвыми.  На данный момент большую часть пернатых, кого волонтеры отмыли и стабилизировали, отправили в разные ветклиники, приюты и передержки. Последняя на сегодня партия, в районе 80 птиц, уехала в Ставропольский край", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, очень не хватает орнитологов, ветеринаров и помощников на месте. "Особенно нужны люди этой ночью, так как текущая команда вымоталась. На побережье по-прежнему остаётся много птиц", - резюмировал он.

Евгений Витишко указал на сложности при спасении птиц. "Президент признал уровень сложности ЧП и это главное, в особенности на фоне всплывающих в сети сообщений о том, что размеры экокатастрофы замалчиваются. Важный вывод – не замалчиваются. Все последние дни мы провели в работе по очистке птиц от нефтепродуктов. Увы, даже после очистки этих птиц пока нельзя возвращать в природные условия. Требуется передержать их в "домашних условиях" до летней линьки. Работы много. И то, что наша региональная проблема попала в повестку президента вселяет надежду на то, что со всеми возникшими трудностями мы справимся", - процитировало его издание "Экоград".

Оперштаб Краснодарского края отчитался, что, по данным на 21.00 мск, собрано 2862 тонны загрязненного мазутом песка и грунта. 
  
"К уборке мазута на Черноморском побережье привлечено почти 6 тысяч человек. Это сотрудники Морспасслужбы, МЧС России, Кубань-СПАС, ЮРПСО, муниципальной Службы спасения, казаки, волонтеры. Задействовано 255 единиц техники", - говорится  Telegram-канале оперштаба.

Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

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Автор: "Кавказский узел"

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