Осужденный за участие в ИГ* ставрополец пожаловался на пытки

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Житель Ставрополья Василий Антонов, осужденный за участие в "Исламском государстве"*, заявил, что дал признательные показания под пытками.

Согласно материалам дела, 50-летний уроженец Лермонтова Василий Антонов вступил в ряды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в колонии, где отбывал наказание за незаконный оборот порнографии, в том числе детской.

За незаконный оборот порнографии Антонов был приговорен к 15 годам заключения. За участие в ИГ* Южный окружной военной суд приговорил его к 12 годам заключения. Антонов обжаловал этот приговор в Верховном суде России.

Во время суда Антонов заявил, что дал силовикам признательные показания под пытками, также он предоставил суду медицинские документы, подтверждающие наличие травм. Антонов заявил, что часть обвинения в отношении него построена на показаниях одного из заключенных, который страдает наркотической зависимостью и таким образом находится в зависимого у администрации исправительного учреждения, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда России.

Суд отказался приобщить предоставленные Антоновым медицинские документы и отказал ему в удовлетворении апелляции, указав, что он давал показания в присутствии адвоката. Также суд заявил о несостоятельности показаний Антонова, что его будто бы избивали другие заключенные.

"Доводы стороны защиты о применении к Антонову физического насилия со стороны других осуждённых получили в приговоре правильную критическую оценку, как неподтверждённые материалами дела и не влияющие на обстоятельства совершения им умышленного преступления террористической направленности", – сказано в решении суда.

В итоге Верховный суд оставил приговор Южного окружного военного суда и апелляционное определение апелляционного военного суда в отношении Антонова без изменений.

"Кавказский узел" также писал, что 30 августа стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения другого жителя Ставрополья, также признав его участником деятельности террористической организации.

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* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

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