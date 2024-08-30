Ставропольский заключенный осужден за причастность к террористической организации

30 августа 2024, 03:58

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Военный суд в Ростове-на-Дону назначил длительный срок жителю Ставрополья, признав его участником деятельности террористической организации.

Осужденный гражданин Бондаренко на момент совершения вмененного ему преступления отбывал срок в колонии.

Согласно версии силовиков, мужчина в ноябре 2021 года находился в колонии №11 Ставропольского края и "добровольно вступил в ряды" запрещенной в России террористической организации. В дальнейшем он планировал совершать преступления от ее имени, цитирует сообщение краевого управления ФСБ "Интерфакс-Юг".

Дело Бондаренко, которого обвинили в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы) рассматривал Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

Житель Ставрополья приговорен к 12 годам колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Комментариями осужденного или его адвоката относительно версии следствия и суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что 23 августа в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных, объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице. Захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца: ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО, где нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

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* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

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