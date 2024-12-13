США ввели санкции против грузинских чиновников

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Госдепартамент США заявил о запрете выдачи американских виз "тем, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии".

Как писал "Кавказский узел", больше двух недель в Грузии проходят масштабные протесты против отказа правящей партии от евроинтеграции. 12 декабря протестующие перекрыли проспект Руставели у здания парламента. У Тбилисского государственного медицинского университета собрались врачи, протестуя против избиения своих коллег. После закрытой встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили участники делегации Европарламента пришли на проспект Руставели к протестующим. Демонстранты приветствовали их призывом ввести санкции против представителей "Грузинской мечты".

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Госдепартамент США решил не выдавать американские визы некоторым представителям власти Грузии. "Государственный департамент объявляет сегодня о дополнительных мерах в рамках политики визовых ограничений, которая запрещает выдачу виз тем, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого", - говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Под визовые санкции попали 20 человек, среди них министры правительства, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица. США осуждают насилие в отношении протестующих, представителей СМИ, правозащитников и деятелей оппозиции, сказано в заявлении.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались массовые акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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