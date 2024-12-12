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20:03, 12 декабря 2024

Назначены внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кабмин Армении в связи с отсутствием заседаний распустил Совет старейшин Гюмри и назначил внеочередные выборы.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. Власти Армении пытаются взять контроль над Гюмри в преддверии парламентских выборов 2026 года, указали политологи.

Правящая партия "Гражданский договор" по итогам местных выборов, прошедших в октябре 2021 года, уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. В Гюмри блок "Баласанян" получил 14 мандатов, "Гражданский договор" – 11, партия "Зартонк" – четыре, Республиканская партия Армении и партия "Страна жизни" – по два мандата. Таким образом блок "Баласанян" сформировал власть в Гюмри. 

Кабмин Армении распустил Совет старейшин Гюмри и назначил внеочередные выборы. ЦИК Армении назначает дату внеочередных выборов недельный срок после вступления в силу решения правительства о назначении внеочередных выборов, говорится в решении правительства.

Правительство Армении приняло решение о роспуске Совета старейшин общины Гюмри и проведении внеочередных выборов, передает корреспондент «Кавказского узла».

В проекте решения, в частности, отмечено, что последнее заседание Совета старейшин Гюмри было созвано 9 сентября. "Согласно части 1 статьи 69 закона «О местном самоуправлении», правительство вправе досрочно прекратить полномочия Совета старейшин, если заседания совета не созывались более трех месяцев в течение очередной сессии. Этот срок истек 10 декабря", - говорится в документе, опубликованном на электронном портале правительства.

Своим другим решением, правительство постановило провести внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. "Согласно части 2 статьи 128 Избирательного кодекса, внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана, Гюмри, Ванадзора проводятся не ранее, чем через 30 и не позднее, чем через 40 дней после вступления в силу решения о назначении внеочередных выборов в Совет старейшин, в воскресенье", -отмечено в проекте решения.

ЦИК Армении назначает дату внеочередных выборов недельный срок после вступления в силу решения правительства о назначении внеочередных выборов, говорится в документе.

Накануне правящая сила определилась с кандидатом в мэры Гюмри. Итоги праймериз транслировались накануне в прямом эфире на странице правящей силы в Facebook*.

По итогам праймериз депутат правящей фракции, беспартийный Сарик Минасян получил максимальное число голосов – 253 голоса. Второе и третье место разделили другие два провластных депутата – Давид Арушанян и Карен Саруханян. За них проголосовали 220 и 143 избирателей, соответственно.

За право возглавить предвыборный список партии власти боролись семеро кандидатов. Всего в пяти урнах было 1050 бюллетеней, из которых 34 признаны недействительными.

Напомним, ранее представители правящей партии "Гражданский договор" указали на правовые препятствия для назначения внеочередных выборов в Гюмри. Правящая сила пытается выиграть время, так как опасается политического поражения, а с формальной точки зрения кризис легко разрешить правительственным указом о назначении врио мэра, заметили эксперты.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

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