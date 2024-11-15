Аналитики назвали уловкой утверждение о правовых препятствиях для внеочередных выборов в Гюмри

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Заявляя о правовых препятствиях для назначения внеочередных выборов в Гюмри, правящая сила пытается выиграть время, так как опасается политического поражения, с формальной точки зрения кризис легко разрешить правительственным указом о назначении врио мэра.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября Совет старейшин не смог избрать нового мэра Гюмри, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум для процедуры без поддержки оппозиции. Власти Армении пытаются взять контроль над Гюмри в преддверии парламентских выборов 2026 года на фоне низкого рейтинга у населения и слабой оппозиции, указали политологи.

По итогам местных выборов, прошедших в октябре 2021 года, правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. В Гюмри блок "Баласанян" получил 14 мандатов, "Гражданский договор" – 11, партия "Зартонк" – четыре, Республиканская партия Армении и партия "Страна жизни" – по два мандата. Таким образом блок "Баласанян" сформировал власть в Гюмри.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте 13 ноября назвал сложившуюся в Гюмри ситуацию проявлением "политической безответственности". Вину за политический кризис в Гюмри, в результате которого второй по величине город страны остался даже без врио мэра, он возложил на оппозицию.

Депутат от правящей партии "Гражданский договор" Ваагн Алексанян, в свою очередь, назвал ситуацию в Гюмри, где должны быть объявлены внеочередные выборы, "правовым казусом". "Существуют определенные разночтения, правовая коллизия: когда должны состояться выборы, и могут ли выборы пройти без врио мэра, так как именно мэр определяет места для плакатов. Никто другой это не сможет сделать", - пояснил он журналистам, заверив, что правящая сила обсуждает правовые аспекты проблемы и "сделает все, чтобы состоялись внеочередные выборы".

Политический кризис в Гюмри "Кавказскому узлу" прокомментировали эксперт в области избирательного права Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Вардине Григорян, политический обозреватель Акоп Бадалян и политический аналитик Армен Ованнисян.

Никакого правового казуса для объявления внеочередных выборов в Гюмри нет, утверждения правящей силы о проблемах с назначением внеочередных выборов абсурдны, считает Вардине Григорян. По ее словам, правительство вправе назначить временно исполняющего обязанности мэра Гюмри.

"Так было в общине Веди, когда Совет старейшин общины не мог провести заседание, правительство назначило Гарика Саркисяна врио мэра и обратилось в Центризбирком с предложением провести новые выборы. В случае же Еревана, Гюмри и Ванадзора дату новых выборов, согласно законодательству, назначает правительство. В случае с Гюмри правительство может одним своим указом назначить врио мэра, а другим объявить дату внеочередных выборов", - пояснила эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

В декабре 2021 года на местных выборах в Веди победила партия "Моя сильная община", получив 12 из 27 мандатов Совета старейшин. Партия власти получила 11 мандатов, а партия "Республика" – четыре мандата. По закону мэра избирают большинством голосов, но политические силы не смогли договориться о коалиции. Лояльная правящей силе партия "Республика" выдвинула условие, что мэром должен быть ее кандидат. В итоге правящая сила и партия "Республика" заявили о сложении мандатов, что привело к внеочередным выборам, в которых приняли участие правящая сила и партия "Моя сильная община". По итогам нового голосования партия власти получила большинство в Совете старейшин и смогла избрать мэром своего кандидата.

Врио мэра Гюмри может быть как депутат Совета старейшин, так и кто-то извне, добавила Григорян. "Согласно закону, Совет старейшин в течение одного месяца после отставки мэра должен избрать нового градоначальника. А в случае если не могут созвать заседание в течение одного месяца, совет старейшин распускается в силу права и назначаются новые выборы", - отметила она.

Правящая сила хоть и представлена в большинстве, 11 мандатов недостаточно для проведения заседания. "Совет старейшин Гюмри состоит из 33 депутатов. Для кворума необходимо 17 голосов, чего у правящей силы нет", - сказала Григорян.

Правящая сила, вероятно, не готова к внеочередным выборам и опасается, что не сможет проконтролировать желаемый результат голосования, предположил Акоп Бадалян. "Власти, ссылаясь на правовой казус, пытаются затянуть с объявлением внеочередных выборов, скорее всего, из-за отсутствия политических договоренностей, которые позволят партии власти обеспечить победу. Правящей силе нужно время, чтобы договориться с политическими силами, которые намерены принять участие в гюмрийских выборах", - сказал он "Кавказскому узлу".

В 2021 году в Веди после поражения кандидата власти, правящая сила добилась отмены выборов и избрания в итоге своего кандидата мэром общины, однако в Гюмри для нее сохраняется риск, что победить на внеочередных выборах не удасться, добавил политобозреватель. "Должны быть гарантии, что партия власти получит желаемый результат", - подчеркнул Бадалян.

Политобозреватель считает, что кандидатура мэра от правящей силы не вызывает доверия у избирателя. "По сведениям СМИ, партия власти намерена выдвинуть мэром Гюмри провластного депутата Карена Саруханяна, который ранее возглавлял администрацию Ширакской области (Гюмри является административным центром Ширака, – прим. "Кавказского узла"). Правящая сила, полагаю, не уверена, что их кандидат получит достаточно голосов. До сих пор мэрами Гюмри были одиозные и харизматичные личности. Недостаточно быть кандидатом власти, надо уметь внушать доверие", – считает он.

По его мнению, ситуация в Гюмри также указывает на недостаток кадров у правящей силы. "У партии власти не то что узкая скамейка запасных, у нее отсутствует "основной состав". Они вынуждены каждый раз проводить рокировку при назначении на ту или иную должность", - заключил политобозреватель.

Политический кризис в Гюмри вызван желанием правящей силы взять под свой контроль все ресурсы в городе, уверен Армен Ованнисян. "Взять власть в Гюмри в 2021 году правящей силе не удалось, а без этого партии власти будет сложно на парламентских выборах 2026 года. Бывший мэр Гюмри Самвел Баласанян (блок "Баласанян" назван его именем, хоть он сам и не вошел в предвыборный список, – прим. "Кавказского узла") не был политической личностью. Скорее всего, власть хотела взять город под свой полный контроль, использовав давление и шантаж, но их оппоненты сделали ход конем, отказавшись от мандатов", – заявил он "Кавказскому узлу".

Партия Пашиняна не в состоянии отказаться от традиций прежней политической элиты, поэтому прибегает к гибридным методам сохранения своей власти, в том числе шантажу, добавил аналитик.

"Блок "Баласанян" нельзя назвать оппозицией в классическом смысле, он был довольно лояльным властям. Пока они были в коалиции с правящей силой, вопросов не возникало, хороший или плохой Баласанян. Но когда разорвали меморандум о коалиции, выяснилось, что Баласанян плохой, стали оказывать давление, угрожать уголовными делами. Правящая сила не хотела избавиться от Баласаняна, пыталась заставить блок продвигать их интересы до парламентских выборов, но те ответили, понимая, что правящая сила из-за низкого рейтинга не получит большинство на внеочередных выборах. Это стало неожиданностью для власти, поэтому Пашинян обвинил блок в политической безответственности", - отметил Ованнисян.

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