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23:08, 8 ноября 2024

Сорвано избрание нового мэра Гюмри

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совет старейшин Гюмри не смог избрать нового мэра города: правящей политической силе без поддержки оппозиции не удалось обеспечить кворум для процедуры. 

Как писал "Кавказский узел", в конце октября представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри.

По итогам местных выборов, прошедших в октябре 2021 года, правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. В Гюмри блок "Баласанян" получил 14 мандатов, "Гражданский договор" – 11, партия "Зартонк" – четыре, Республиканская партия Армении и партия "Страна жизни" – по два мандата. Таким образом блок "Баласанян" сформировал власть в Гюмри. 

Внеочередное заседание Совет старейшин Гюмри 8 ноября не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании присутствовали только 11 представителей правящей партии, тогда как для кворума необходимо было присутствие 17 депутатов. Никто из представителей оппозиционных фракций не принял участие в заседании городского совета, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир заседания в YouTube-канале мэрии Гюмри.

Необходимость созыва внеочередного заседания и избрания нового градоначальника возникла после отставки мэра Гюмри Вардгеса Самсоняна, вместе с которым еще 13 его однопартийцев сложили полномочия.

Совет старейшин Гюмри состоит из 33 депутатов. Согласно ЦИК, ни одной политической силе не удалось получить большинство голосов для формирования городской власти. Блок "Баласанян и партия "Гражданский договор" совместно управляли Гюмри на основе коалиционного меморандума от 2022 года, однако в 2023 году правящая сила разорвала меморандум с альянсом. 

Если в течение двух недель после отставки мэра Совету старейшин не удается избрать нового градоначальника, Совет старейшин распускается в силу права и назначаются внеочередные выборы, пояснила «Кавказскому узлу» эксперт в области избирательного права Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Вардине Григорян.

По ее словам, если бы правящей силе удалось обеспечить кворум и выдвинуть кандидата, но не удалось избрать мэра, то выборы назначили бы через 20 дней. «Внеочередные выборы должны состояться не раньше 30 дней, но не позже 40 дней после роспуска Совета старейшин», - указала Григорян.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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