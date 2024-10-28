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19:23, 28 октября 2024

14 оппозиционеров покинули Совет старейшин Гюмри

Cовет старейшин Гюмри. Фото: https://www.aysor.am

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Гражданский договор" по итогам местных выборов, прошедших в октябре 2021 года, уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. В частности, в Гюмри блок "Баласанян" получил 14 мандатов, "Гражданский договор" – 11, партия "Зартонк" – четыре, Республиканская партия Армении и партия "Страна жизни" – по два мандата.

Представители блока "Баласанян", сформировавшего власть во втором по величине городе Армении Гюмри, в полном составе отказались от мандатов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Центризбиркома Армении Седа Гукасян.

Она пояснила, что мэр Гюмри Вардгес Самсонян подал в отставку, а вместе с ним от мандатов в Совете старейшин отказались 13 депутатов блока. 1 ноября территориальная избирательная комиссия рассмотрит вопрос вакантных мест, отметила Гукасян.

Совет старейшин мэрии Гюмри состоял из 33 депутатов. Согласно официальному сайту ЦИК Армении, предвыборный список блока «Баласанян» состоял из 42 кандидатов. 25 кандидатов взяли самоотвод, мандаты еще двух кандидатов были прекращены. В списке остались 15 кандидатов, из которых 14 вошли в Совет старейшин, а первый номер предвыборного списка был избран мэром, передал корреспондент "Кавказского узла".

Блок «Баласанян» и партия «Гражданский договор» совместно управляли Гюмри на основе коалиционного меморандума от 2022 года, однако в 2023 году «Гражданский договор» разорвал меморандум с альянсом, пишет сегодня News.am.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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