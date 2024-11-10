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00:58, 10 ноября 2024

Армянские политологи прокомментировали отставку мэра Гюмри

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении пытаются взять контроль над Гюмри в преддверии парламентских выборов 2026 года на фоне низкого рейтинга у населения и слабой оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября Совет старейшин не смог избрать нового мэра Гюмри, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум для процедуры без поддержки оппозиции.

По итогам местных выборов, прошедших в октябре 2021 года, правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. В Гюмри блок "Баласанян" получил 14 мандатов, "Гражданский договор" – 11, партия "Зартонк" – четыре, Республиканская партия Армении и партия "Страна жизни" – по два мандата. Таким образом блок "Баласанян" сформировал власть в Гюмри. 

Руководство Армении пытается взять под контроль власть во втором по величине городе страны Гюмри, считают политические обозреватель Акоп Бадалян, политолог Сурен Суренянц и политтехнолог Армен Бадалян, которые прокомментировали отставку главы города.

Команда премьер-министра Николая Пашиняна пытается взять под контроль административный ресурс в преддверии парламентских выборов 2026 года, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Акоп Бадалян. «Команда Пашиняна пытается укрепить свои позиции на фоне крайне низкого рейтинга. На мой взгляд, правящая сила рассматривает гюмрийские выборы как пилотную версию выборов в парламент. Понять весь спектр проблем в республиканском масштабе, конечно, не удастся, но оценить риски вполне смогут», - считает политобозреватель.

На данный момент нет политической силы, способной стать серьезным оппонентом для власти, и у команды Пашиняна есть все шансы получить власть в Гюмри, добавил Бадалян. «Есть колоссальный электоральный ресурс, контроль над которым позволит помешать планам партии власти. Сомневаюсь, что найдется сила, способная помешать команде Пашиняна реализовать свой расчет. Сформируется такая сила или нет, зависит от наличия у ереванской оппозиции целей в Гюмри. Если логика будет та же, что и в Ереване, тот и в Гюмри результат будет тот же. Без изменения логики не удастся успеха. Внеочередные выборы в Гюмри позволят правящей силе понять и этот расклад», - пояснил он.

В армянском обществе большинство не доверяет политическим процессам, подчеркнул политобозреватель. «Получается, что армянская политика обслуживает интересы меньшинства. И говорить надо не о легитимности власти, а нелигитимности политики. Что немного опасней», - пояснил Бадалян.

Сурен Суренянц также разделяет мнение, что правящая сила стремится установить контроль в Гюмри в преддверии парламентских выборов. Он назвал отставку мэра и отказ от мандатов его однопартийцев беспрецедентным явлением. «Целая фракция, представлявшая власть в городе, отказалась от мандатов без объяснения причин такого шага. Отставке мэра предшествовали аресты однопартийцев. Правящая сила прибегла к распространенной практике отжима власти, репрессиям, узурпировав власть в Гюмри», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

10 октября в ереванском аэропорту «Звартноц» задержали сына бывшего мэра Гюмри Самвела Баласаняна Хачатура. По данным следствия, Баласанян-младший был арестован в рамках коррупционного дела. СМИ сообщили, что речь об отчуждении земельного участка вокруг исторического комплекса Черная крепость. В рамках уголовного дела был задержан и отправлен под домашний арест вице-мэр от блока «Баласанян» Сурен Джаноян. Блок «Баласанян» и фракция Республиканской партии в знак протеста бойкотировали заседание Совета старейшин. По итогам местных выборов 2021 года блок «Баласанян» получил наибольшее число голосов, но этих голосов не хватило, чтобы сформировать власть самостоятельно, и была создана коалиция с правящей силой «Гражданский договор». Старший сын Самвела Баласаняна в сентябре 2023 года был назначен послом в Ираке, но после конфликта между коалиционными партнерами в конце 2023 года и расторжения меморандума о сотрудничестве его отозвали с посольской должности.

Суренянц не исключил, что на внеочередных выборах в Гюмри партия власти апробирует некие технологии, которые применят затем на парламентских выборах. «Пашинян оказался в ситуации, когда его сверхцелью стало обеспечение репродукции власти. Это приведет к тому, что свободных и честных выборов, которые стали едва ли не единственным достижением смены власти 2018 года, больше не будет. Наивно полагать, что он передаст власть посредством выборов», - подчеркнул политолог.

Если оппозиционные силы смогут подписать «пакт о ненападении» и действовать против правящей силы, власть встанет перед серьезной дилеммой, сфальсифицировать выборы, считает он. «Изоляция блока «Баласанян» может привести к еще большей пассивности избирателей, но может и иметь обратный эффект. Сторонники блока могут принять участие в голосовании и проголосовать за кого-либо из конкурентов правящей силы. Если оппозиция проявит активность, есть шансы, что голоса протестного электората сыграют решающую роль», - предположил Суренянц.

Партии власти выгодна политическая апатия в обществе, чтобы при минимальной явке, используя административный ресурс, выигрывать выборы, добавил политолог.

По данным ЦИК Армении, в 2021 году явка на выборах в Гюмри составила 24,18%, тогда как на прошлых выборах явка была 36,25%.

Армен Бадалян считает, что партия власти стремится подчинить себе административный ресурс преддверии парламентских выборов. «Низкий рейтинг можно компенсировать административным ресурсом. У Пашиняна такой низкий рейтинг, что ему осталось только рассчитывать на административный ресурс», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Политической борьбы в Гюмри не будет, будет ее видимость, отметил политтехнолог. «Будут предвыборные обещания, баннеры с кандидатами, но классической борьбы с программой развития города не будет. Для этого нужен политической потенциал, чего у армянских политических сил нет и не было», - подчеркнул Бадалян.

Он сомневается, что оппозиции удастся объединиться против Пашиняна. «Если у оппозиции будет цель победить Пашиняна, 30 дней на подготовку к выборам достаточно для мобилизации. Но у политических сил слишком разные позиции. Поэтому на данный момент можно сказать, что итоги выборов предсказуемы, и у правящей силы высокие шансы взять власть в городе. Ближе к голосованию уже можно точней сказать», - заключил политтехнолог.

Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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