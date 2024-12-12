Число задержанных сотрудников "Дагэнерго" выросло до 19

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3 апреля силовики пришли с обыском в офис "Дагэнерго" в Махачкале. После обысков был задержан директор "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, он арестован . Дело расследуется по статье о мошенничестве в составе организованной преступной группы, сумма ущерба оценена в примерно 2,8 миллиарда рублей. По версии следствия, эти деньги принадлежали ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа". Всего в апреле в республике был арестован 31 энергетик по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.

Как писал " Кавказский узел ", сегодня стало известно, что силовики в Махачкале задержали семерых сотрудников городских электросетей, подозреваемых в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах.

Силовики задержали 19 сотрудников филиала "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго", сообщило ТАСС со ссылкой на представителя дагестанского филиала "Россети Северный Кавказ".

"Правоохранители за хищения электроэнергии энергии в крупных размерах задержали 19 сотрудников "Дагэнерго". Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Руководство компании сотрудничает со следствием, сообщил "Интерфакс". "Менеджмент "Россети Северный Кавказ" ведет системную работу по пресечению фактов противоправных действий в сфере электроэнергии. По инициативе компании проводятся следственные мероприятия в отношении ряда сотрудников филиала "Дагэнерго",, - процитировало агентство сообщение компании. В компании добавили, что "Россети Северный Кавказ" оказывают необходимое содействие правоохранительным органам.

На 17.00 мск на сайтах следственного управления СКР по Дагестану, МВД республики нет информации о задержании сотрудников горэлектросетей.

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