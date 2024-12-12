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17:09, 12 декабря 2024

Число задержанных сотрудников "Дагэнерго" выросло до 19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По подозрению в хищениях электроэнергии в крупном размере задержаны 19 сотрудников "Дагэнерго".

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что силовики в Махачкале задержали семерых сотрудников городских электросетей, подозреваемых в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах.

 3 апреля силовики пришли с обыском в офис "Дагэнерго" в Махачкале. После обысков был задержан директор "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, он арестован. Дело расследуется по статье о мошенничестве в составе организованной преступной группы, сумма ущерба оценена в примерно 2,8 миллиарда рублей. По версии следствия, эти деньги принадлежали ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа". Всего в апреле в республике был арестован 31 энергетик по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.

Силовики задержали 19 сотрудников филиала "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго", сообщило ТАСС со ссылкой на представителя дагестанского филиала "Россети Северный Кавказ".

"Правоохранители за хищения электроэнергии энергии в крупных размерах задержали 19 сотрудников "Дагэнерго". Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Руководство компании сотрудничает со следствием, сообщил "Интерфакс".  "Менеджмент "Россети Северный Кавказ" ведет системную работу по пресечению фактов противоправных действий в сфере электроэнергии. По инициативе компании проводятся следственные мероприятия в отношении ряда сотрудников филиала "Дагэнерго",, - процитировало агентство сообщение компании. В компании добавили, что "Россети Северный Кавказ" оказывают необходимое содействие правоохранительным органам.

На 17.00 мск на сайтах следственного управления СКР по Дагестану, МВД республики нет информации о задержании сотрудников горэлектросетей.

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Автор: "Кавказский узел"

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