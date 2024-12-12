В деле о миллиардных хищениях в "Дагэнерго" появились новые подозреваемые

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Силовики в Махачкале задержали семерых сотрудников городских электросетей, подозреваемых в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах.

Как информировал "Кавказский узел", 3 апреля силовики пришли с обыском в офис "Дагэнерго" в Махачкале. После обысков был задержан директор "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, он арестован. Дело расследуется по статье о мошенничестве в составе организованной преступной группы, сумма ущерба оценена в примерно 2,8 миллиарда рублей. По версии следствия, эти деньги принадлежали ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа". Всего в апреле в республике были арестованы 31 энергетика по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.

В Махачкале силовики задержали семерых сотрудников горэлектросетей, сообщил источник в филиале "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго". "Их подозревают в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах. В основном это контролеры. Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия", – привело сегодня его словам РИА "Новости".

Проверка проводится также в отношении ряда потребителей, которых силовики подозревают в подкупе этих сотрудников горэлектросетей, добавил источник.

На 11.20 мск на сайтах следственного управления СКР по Дагестану, МВД республики, а также на сайте "Дагэнерго" нет информации о задержании сотрудников горэлектросетей.

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