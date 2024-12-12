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14:09, 12 декабря 2024

Сбер открыл в Дагестане первый офис исламского финансирования

Офис Сбер. Фото: https://nur-05.ru/rubriki/news/item/sber-otkryl-v-dagestane-pervyj-ofis-islamskogo-finansirovaniya

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители республики смогут получить услуги, которыми они не могли воспользоваться из религиозных соображений, считают власти.

Как информировал "Кавказский узел", в августе 2022 года стало известно, что Центральный банк запланировал эксперимент по развитию исламского банкинга в Чечне и Дагестане, пилотный проект был анонсирован на 2023 год. 3 января 2023 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал запуск исламского банкинга в четырех регионах России, в том числе в Дагестане. Сроки затем переносились.

Сбер открыл сегодня в Дагестане первый офис исламского финансирования, сообщила на своем сайте "Дагестанская правда". Клиентам офиса доступны 15 продуктов партнёрского финансирования, которые соответствуют стандартам шариата. В нем имеется комната для молитвы, а также созданы иные условия для верующих. В офисе также есть музей истории ислама и уголок с историей Дагестана.

Открытие офиса прокомментировал глава республики Сергей Меликов. "Это не только важное событие для развития финансовой системы. Это создание условий для многих дагестанцев, которые предпочитают услуги, соответствующие принципам шариата", – написал он в своем телеграм-канале.

Меликов отметил, что новый офис позволит получать банковские услуги тем жителям, которые ранее не могли ими воспользоваться по религиозным соображениям.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" финансисты отметили, что реализация проекта исламского банкинга требует изменений в федеральном законодательстве. Услуги исламского финансирования в России дороже обычных услуг банков, эти условия на фоне санкций непривлекательны для бизнеса, пояснили они.

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Автор: "Кавказский узел"

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