Финансисты скептически оценили перспективы исламского банкинга в Дагестане и Чечне

08 августа 2022, 16:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Реализация анонсированного Центробанком проекта исламского банкинга в Дагестане и Чечне требует изменений в федеральном законодательстве, указали специалисты в области финансов. Услуги исламского финансирования в России дороже обычных услуг банков, эти условия на фоне санкций непривлекательны для бизнеса, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа стало известно, что Центральный банк России планирует развивать исламский банкинг в Дагестане и Чечне. Запуск пилотного проекта намечен на 2023 год.

В мае 2018 года участники экономического форума "Россия - Исламский мир" указали, что процесс внедрения исламского банкинга в России и, в частности, на Северном Кавказе невыгоден классическим банкам, однако некоторые проекты могут быть реализованы и в существующем правовом поле. В Дагестане предприниматели, которые не хотят брать деньги под процент, сами находят инвесторов, сообщил тогда руководитель финансовой организации "Ля Риба финанс" Мурад Алискеров.

Перспективы исламского банкинга в России счел сомнительными экономист Сергей Жаворонков. "Такие попытки уже предпринимались. Был "Бадр-форте банк" Адалета Джабиева. Он разорился", - сказал Жаворонков корреспонденту "Кавказского узла". По мнению экономиста, заявление о проекте - демагогия в духе "а вот мы и такое можем". "Есть известные центры исламского банкинга, например, Бахрейн. Но это услуга для состоятельных людей. А для большинства, живущего от зарплаты до зарплаты, это не актуально", - сказал Жаворонков.

Обойти введенные против России экономические санкции благодаря исламскому банкингу также не удастся, считает экономист. "Разницы нет, потому что санкции действуют против всех банков, и невозможно там выделить какое-то "чистое" подразделение. Уже есть бизнес по открытию счетов для россиян за границей (например, в Казахстане). Вот там нечто такое может быть востребовано", - отметил Жаворонков.

Гендиректор исламской финансовой компании "Ля Риба финанс" Мурад Алискеров сообщил, что участвовал в разработке пилотных проектов по исламскому банкингу. "Я ездил в Москву, встречался в комитетах Госдумы. В этот раз анонсированный проект визуально выглядит обстоятельнее и предметнее. Говорят уже о конкретных шагах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем участники рынка пока оптимизма не разделяют, отметил предприниматель. "Опасения связаны с тем, что исламский банкинг будет «зарегулирован» таким образом, что могут быть созданы компании не исламскими бизнесменами, а теми, кто использует эту вывеску для маркетинговых целей. А уже существующие исламские финансовые организации могут оказаться вне закона. Им скажут: либо работайте по нашей схеме, с подчинением Центробанку, с теми правилами, которые не всех удовлетворяют, либо к вам будут вопросы от надзорных органов", - сказал Алискеров.

По его мнению, из-за международной ситуации трудности доступа к финансовым рынкам порождают вопрос поиска внутренних резервов финансового роста. "Как один из источников — это в том числе удовлетворение желаний мусульманской части населения России, среди которой есть люди, готовые инвестировать и развивать бизнес. Если будет открыт путь исламского финансирования", - отметил Мурад Алискеров.

При этом стоимость услуг исламского финансирования в России в целом дороже, добавил он. "Мы работаем в другой правовой среде. Мы по российским законам — не банки. У нас нет доступа к кредитам, к госпрограммам, к субсидиям по кредитованию каких-нибудь сфер экономики. Именно поэтому у нас всё дороже. Нашими инвесторами выступают физические лица, которые хотят заработать, рассчитывая на 12-15% в год. И наши вкладчики получают эту прибыль. Но это сказывается и на удорожании услуг", - пояснил Алискеров.

По его словам, халяльные финансовые продукты для мусульман от конвенциональных банков - это некая переходная модель. "Существует смешанный тип банков — где совмещаются исламский и привычный банк. Такая система действует в Турции, Индонезии, Малайзии. Там параллельно сосуществуют оба подхода. Это не идеал, но лучше, чем ничего", - считает Мурад Алискеров.

Тем не менее он всё же считает нужным участвовать в новых инициативах по развитию исламского банкинга. "Посмотрим, с чем подойдут к 2023 году. Надеюсь, проект будет осуществляться в тандеме мусульманскими организациями. Для того чтобы мы могли рассчитывать, что продукты финансовые действительно будут соответствовать исламским канонам", - сказал эксперт.

Для того, чтобы унифицировать сделки исламского финансирования, которые в охватывают несколько сотен банков и иных финансовых учреждений по всему миру, на рынке созданы организации, занимающиеся разработкой единых стандартов этой отрасли, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" кандидат экономических наук, исполнительный секретарь Российской ассоциации экспертов по исламским финансам Мадина Калимуллина. "В частности, этим занимается AAOIFI (Организация бухучета и аудита исламских финансовых учреждений)", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По её словам, в AAOIFI имеется шариатский совет, в который входят видные ученые в сфере исламского права имущественных отношений, представители всех суннитских мазхабов. "В настоящее время AAOIFI издала 61 шариатский стандарт для исламской финансовой отрасли, стандарты официально переведены и доступны на русском языке", - отметила Калимуллина.

Чтобы халяльность продуктов для мусульман от конвенциональных банков не вызывала сомнений, ключевой фактор – это доверие, которое касается как учредителей организации и их репутации, так и шариатского совета финансового учреждения, который проверяет сделки и регламенты работы исламского финансового учреждения, добавила Калимуллина.

"Шариатский совет – это обобщенное название. В разных организациях это может быть как полноценный совет из более, чем пяти членов, так и эту функцию может выполнять один эксперт в данной отрасли. Во многом это зависит от сложности и диверсифицированности услуг организации, а также требований акционеров, регуляторов и ожиданий клиентов", - пояснила Калимуллина.

Когда исламские финансовые услуги оказывает конвенциональный банк, важно, чтобы его потоки финансовых ресурсов, связанные с партнерскими (исламскими) сделками, не пересекались и не объединялись с потоками, связанными с процентными операциями, кроме как при отражении в консолидированной отчетности, указала она. "На практике все будет зависеть от доверия клиентов конкретному банку и репутации его команды, занимающейся исламскими финансовыми сделками", - подчеркнула Калимуллина.

Что касается того, будет ли клиентам исламского банкинга в России легче осуществлять международные сделки и переводы, то этот аспект не связан сугубо с тем, исламский или конвенциональный банк оказывает услугу, полагает она.

В целом, нельзя однозначно оценить, являются ли услуги исламских банков дешевле обычных, подчеркнула Мадина Калимуллина. "Ответить на этот вопрос однозначно - все равно, что мерить общую температуру по больнице. Все очень зависит от вида и специализации финансового учреждения (характера услуг), уровня конкуренции (монополизации) рынка, спроса и предложения на услуги, а также пруденциальных требований", - сказала она, добавив, что некоторые услуги исламского финансирования в России в целом более дорогие, так как операции "имеют более высокую налоговую нагрузку по сравнению с банковским кредитом".

Доктор мусульманского права, старший преподаватель факультета экономики и управленческих наук в Международном университете Малайзии в Куала-Лумпуре Гапур Озиев высказал сомнение в возможности реализовать проект в отдельном субъекте России без изменений в федеральном законодательстве.

"Должна быть серьезная работа. Как можно запустить проект в отдельном регионе РФ, когда действует общее законодательство, если на уровне закона в Госдуме не были приняты поправки, разрешающие банкам вести коммерческую деятельность? Без этой и других поправок, никак не сможет функционировать полноценный исламский банкинг в Чечне или в Дагестане. Потому что регулятор действует по нынешнему закону, где в обязательной форме предписаны процентные ставки и в то же время запрещается коммерческая деятельность банков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В феврале 2018 года участники исламского экономического форума "Россия - гарант партнерства" заявили о том, что планы по созданию исламских финансовых структур в России столкнулись с жесткими законодательными ограничениями. Они предложили создать в Чечне особую зону для отработки механизмов исламского банкинга.

Озиев считает, что кардинальные различия между разными правовыми школами ислама в вопросе исламского банкинга успешно преодолеваются. "Можно сказать, исламский банкинг в какой-то мере помог воссоединению на одной площадке ученых исламских мазхабов. Принципы и нормы исламского банкинга в настоящее время основаны не на мнениях одного мазхаба, а для решения проблемы в финансовой сфере, например, правомерности использования какого-то нового финансового продукта, берут правовые постановления любого мазхаба, который занимается этим. Такова позиция всех исламских ученых по поводу решений в банковском секторе", пояснил он.

По его мнению, уверенность в халяльности продуктов от обычных банков может быть лишь при условии внесения изменений в законодательстве стран, и здесь допустимо даже, что терминология исламских финансовых продуктов в консолидированных отчётах останется той, что характерна для конвенциональных банков.

"Если такие послабления есть, то по каждому продукту надо судить отдельно. В некоторых странах существует такое, что отношения между клиентами и банком соответствуют нормам шариата, и продукт называется исламскими терминами «мудараба», «мушарака» и так далее. Но когда банк предоставляет отчёт о проведенной работе регулятору, то эти сделки именуются терминами обычных банков - кредитование, финансирование с процентными ставками. На какое-то время на это допустимо «закрыть глаза», довольствуясь тем, что хотя бы на уровне «клиент-банк» происходят сделки, дозволенные шариатом", - сказал Гапур Озиев.

Тем, кто находится в России, участие в исламском банкинге никак не поможет обойти санкции, указал он. "Санкции есть санкции. Тем, кто вводили санкции, без разницы - исламскими продуктами или чем-то другим пользуются в российской банковской сфере. Какой-то возможности обойти санкции на международном уровне не будет. Потому что регулятором является Центробанк, а он давно под санкциями", - сказал Озиев.

Само понятие "исламский банкинг" появилось лишь в последние десятилетия, а правовые основания для него, опираясь на источники шариата, впервые стал разрабатывать египетский ученый Мохаммед Абдо в начале XX века, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый замглавы Духовного управления мусульман России, доктор теологии Дамир Мухетдинов.

"В России продолжателем его был мусульманский ученый Муса Бигиев, чья книга об экономике и финансах ислама «Закят» будет издана вскоре. Эти ученые заявляли, что ради того, чтобы не отстать в развитии экономики, в том числе в банковской сфере, оставаться субъектом, а не объектом политики, мусульмане должны искать подходы, которые в какой-то мере должны примирить, дать ответы на меняющиеся условия новейшего времени", - сказал Мухетдинов.

В то же время, по его мнению, не всем мусульманам удалось совместить понятия "ислам" и "банкинг", и такой же скепсис выражают работники конвенциональных банков. "Есть специалисты финансовой сферы, банкиры, которые считают, что это неразрешимая проблема. Например, они видят, как работают саудовские банки. Для определенных категорий имеются вроде бы услуги в рамках шариата, при этом параллельно есть система, которая использует эти же деньги в глобальной экономике, где остается ссудный процент. Любая современная страна привязана к SWIFT, к ФРС (Федеральной резервной системе США. – Прим. "Кавказского узла"), хранит свою денежную массу в долларах, и таким образом она часть западного капитализма. И поэтому любое финансовое учреждение полностью не свободно от риба (ростовщичества)", - рассказал Дамир Мухетдинов.

Поэтому, по его словам, источники финансирования в обычной банковской сфере чаще всего дешевле. "И бизнесмен нередко смотрит не [на то,] халяль или харам, а на то, как финансовый проект способствует выживанию и развитию бизнеса. Будет искать источник «дешёвых денег». А кредитование, особенно в Европе, порой довольно дешево. Порой и мусульманские бизнесмены оправдывают получение кредитов тем, что это даёт возможность дать больше денег на благотворительность", - пояснил Мухетдинов.

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