Мушег Шушанян признан виновным в оскорблении премьера

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Суд признал адвоката Мушега Шушаняна виновным в оскорблении Никола Пашиняна и оштрафовал его на 1,5 миллионов драмов.

Как писал "Кавказский узел", сторонник движения "Национально-демократический полюс", адвокат Мушег Шушанян в сентябре 2023 года был арестован по обвинению в публичных призывах к насилию в отношении премьер-министра Никола Пашиняна. В середине февраля суд смягчил Шушаняну меру пресечения, освободив его из-под стражи под домашний арест.

По версии следствия, в мае 2023 года на YouTube-канале движения было опубликовано видео с подписью: "Физическое уничтожение Никола однозначно оправданно. Мушег Шушанян". Также 22 сентября 2023 года на своей странице в Facebook* Шушанян заявил, что "армянское пробуждение может начаться только при одном условии, если Никол и вся группировка продавших Родину будут казнены". Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 330 УК Армении, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

О приговоре Мушегу Шушаняну корреспонденту «Кавказского узла» сообщил его адвокат Араик Папикян. По его словам, обвинение требовало для активиста по два года лишения свободы за каждый из двух эпизодов, а в совокупности – три года.

«Однако суд присудил штраф в размере 1,5 миллионов драмов (3,8 тысяч долларов США) по 750 тысяч драмов за каждый эпизод. При этом ни защита, ни сам Шушанян не ходатайствовали о смягчении приговора», - отметил адвокат.

Судья, скорее всего, сам понимал политическую подоплеку дела, поэтому и не назначил реальный срок, предположил Папикян.

«В защитной речи мы подчеркнули политическую подоплеку этой статьи. На практике ее применяли во время крупных событий. Впервые по ней были выдвинуто обвинение во время сдачи Бердзора в августе 2022 года, и до этнической чистки в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) в сентябре 2023 года она больше не применялась. Это статья, которую применяют в политических целях против политических оппонентов», - подчеркнул он.

Защита обжалует приговор Шушаняну, добавил адвокат. «Если местные судебные инстанции оставят приговор в силе, защита обратится с жалобой в ЕСПЧ», - заключил Папикян.

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