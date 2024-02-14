Армянский оппозиционер Шушанян переведен под домашний арест

14 февраля 2024, 14:25

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Суд в Армении освободил из-под стражи члена оппозиционного движения Мушега Шушаняна, который был арестован по уголовному делу о призывах к насилию над премьер-министром Николом Пашиняном.

Как писал "Кавказский узел", сторонник движения "Национально-демократический полюс", адвокат Мушег Шушанян арестован по обвинению в публичных призывах к насилию в отношении премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил 29 сентября 2023 года Следком Армении.

По версии следствия, в мае 2023 года на YouTube-канале движения было опубликовано видео с подписью: "Физическое уничтожение Никола однозначно оправданно. Мушег Шушанян". Также 22 сентября 2023 года на своей странице в Facebook* Шушанян заявил, что "армянское пробуждение может начаться только при одном условии, если Никол и вся группировка продавших Родину будут казнены". Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 330 УК Армении, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Суд изменил меру пресечения Мушегу Шушаняну, сообщил его адвокат Араик Папикян корреспонденту «Кавказского узла».

"Суд, рассмотрев ходатайство о продлении ареста, принял решение заключить Шушаняна под домашний арест. На моего подзащитного наложены ограничения: в частности, ему запрещены телефонные звонки, пользование современными технологиями и соцсетью", - отметил адвокат, добавив, что Шушанян уже дома.

Напомним, 22 мая 2023 года Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Это заявление вызвало возмущение у активистов и политиков в Армении и Нагорном Карабахе. В частности, депутаты карабахского парламента назвали неприемлемым заявление Пашиняна.

В январе молодежное крыло "Национально-демократического полюса" призвало США, Францию и Европейский союз оказать давление на армянские власти для освобождения Мушега Шушаняна. Письма с такими призывами активисты передали в посольства Франции и США, а также представительство Евросоюза.

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