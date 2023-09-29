Оппозиционер арестован в Армении за выступления против Пашиняна

29 сентября 2023, 12:36

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Член оппозиционного движения Мушег Шушанян арестован за призывы к физическому насилию над премьер-министром Николом Пашиняном, сообщил Следственный комитет Армении. Соратники Шушаняна сочли его арест политическим преследованием.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Это заявление вызвало возмущение у активистов и политиков в Армении и Нагорном Карабахе. В частности, депутаты карабахского парламента назвали неприемлемым заявление Пашиняна.

25 мая на саммите ЕАЭ в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров.

Сторонник движения "Национально-демократический полюс", адвокат Мушег Шушанян арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к насилию в отношении Никола Пашиняна, сообщил Следком Армении на своей официальной странице в Facebook*.

По версии следствия, в мае 2023 года на YouTube-канале движения было опубликовано видео с подписью: «Физическое уничтожение Никола однозначно оправдано. Мушег Шушанян». Также 22 сентября на своей странице в Facebook* Шушанян заявил, что "армянское пробуждение может начаться только при одном условии, если Никол и вся группировка продавших Родину будут казнены", сказано в сообщении комитета, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 330 УК Армении, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Мушег Шушанян арестован по указанию Пашиняна, заявила пресс-служба "Национально-демократического полюса". "Следком Армении распространил заявление об аресте до того, как адвокат получил протокол об аресте", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение, опубликованное на странице движения в Facebook*.

Напомним, 19-20 сентября Баку провел масштабные боевые действия, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. К утру 29 сентября более 84 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Шахраманян не имел права подписывать такой указ, Конституция не наделяет его такими полномочиями, указали армянские политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

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